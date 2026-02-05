Eduardo Matos Moctezuma recibe el premio al Descubrimiento de Campo 2025

Premio. Eduardo Matos Moctezuma y Yang Chuanying, Consejero Cultural de la Embajada de China en México. (Gerardo González Acosta)

El arqueólogo y Premio Crónica, Eduardo Matos Moctezuma, recibió el premio al Descubrimiento de Campo 2025, que le fue otorgado por el Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales, que no sólo es un tributo a una trayectoria individual, por los estudios de las civilizaciones mesoamericanas y su legado como fundador del Proyecto Templo Mayor (PTM), además de ser una validación del rigor científico mexicano frente a la comunidad académica más exigente del mundo.

Al recibir la distinción en el auditorio que lleva su nombre en el Museo del Templo Mayor, de buen humor, Eduardo Matos Moctezuma mostró la generosidad que le caracteriza como gran maestro y expresó que este galardón pertenece a la suma de voluntades que han dado vida al recinto sagrado de los mexicas.

“Recibir el premio resulta altamente estimulante; no solo se le otorga al coordinador o responsable de los trabajos de investigación, sino a la labor que representan los integrantes del grupo; implica a trabajadores manuales, restauradores, historiadores, del arte y especialistas en otras disciplinas como biólogos, geólogos y físicos que, desde sus quehaceres, apoyan la investigación”, expresó.

TEMPLO MAYOR

El maestro, quien ha dedicado 65 años de vida al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), recordó que el Proyecto Templo Mayor está por cumplir medio siglo de existencia.

Con más de mil 300 publicaciones, entre libros y artículos especializados, este esfuerzo está consolidado como el proyecto arqueológico de mayor producción académica en la historia de nuestro país.

Además, protege y difunde el patrimonio que por ley rige el quehacer de nuestra nación.

El galardonado recordó su inicio en el INAH y también la grata experiencia que vivió en dos anteriores visitas que realizó a la China Popular para convivir con sus colegas de esa nación.

Matos Moctezuma recordó que el PTM, fundado en 1978, es el único que ha recibido los dos galardones que otorga el IAACCS, en los rubros Hallazgo Arqueológico e Investigación, al recordar que, en 2015, el actual titular de la iniciativa, Leonardo López Luján-también Premio Crónica-, recibió el premio al considerarse que fue uno de los mejores programas de investigación científica a nivel mundial.

LA DIPLOMACIA DE LA CULTURA Y LA VISIÓN DE CHINA

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la intervención de Yang Chuanying, Consejero Cultural de la Embajada de China en México. Ante una centena de personas presentes en el auditorio, expresó en su mensaje que celebró el triunfo de Matos Moctezuma y trazó una ruta para el futuro de las relaciones internacionales basadas en el respeto profundo.

Yang Chuanying afirmó que “China considera que ninguna cultura única es superior a las demás”.

Añadió que “todos los países y todas las civilizaciones deben aprender mutuamente, dedicarse a la preservación de la herencia y a la innovación cultural, fortalecer el intercambio y la colaboración internacional, y trabajar juntos para construir un mundo mejor”.

El diplomático resaltó que el Foro de Shanghái presentó 22 descubrimientos mundiales de vanguardia, entre los cuales la arqueología del Templo Mayor brilló con luz propia.

Resaltó la capacidad de liderazgo de Matos Moctezuma para impulsar el papel de la arqueología en el diálogo intercultural, ganándose el respeto unánime de la comunidad internacional.

Luego expresó la voluntad del Gobierno de China para profundizar la colaboración en áreas críticas como la restauración científica de bienes culturales y la recuperación de piezas extraídas ilegalmente.

LA PIEZA CLAVE EN EL MURO DE NUESTRA HISTORIA

En su oportunidad, el coordinador nacional de arqueología del INAH, Francisco Mendiola Galván, presentó una rica y generosa semblanza técnica y profesional del galardonado.

Explicó que la evaluación para este premio fue exhaustiva, analizando a 140 candidatos de los cinco continentes durante meses.

“Eduardo Matos Moctezuma, sin proponérselo, se incrusta en el muro de la arqueología mexicana como una pieza clave que dignifica nuestro quehacer profesional; su sola presencia enaltece al INAH, especialmente frente a los embates presupuestales que hoy enfrentan la ciencia, las humanidades, las artes y el deporte”, dijo Mendiola Galván.

Reconocido por el propio Matos Moctezuma como un “gran conocedor de la pintura rupestre”, el especialista reflexionó sobre la necesidad de esta divulgación histórica en el sistema educativo actual.

“Muchos habitantes de este país no saben de dónde vienen ni quiénes son, y es porque así conviene al sistema; el legado de Matos Moctezuma alimenta la raíz que sostiene milenariamente al pueblo de México, es una tabla de salvación en un mar de incertidumbre”, expresó con emoción en su voz.

EL APOYO A LAS HUMANIDADES

En su oportunidad, Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, reconoció la labor del Gobierno de China, que en la última década destinó recursos sin precedentes para que las humanidades tengan un apoyo real y efectivo. Agradeció los vínculos tendidos por la Embajada de China en México para asegurar que el conocimiento no se quede en los cubículos, sino que se convierta en un patrimonio compartido por la humanidad.

Dijo que el premio otorgado en Shanghái “nos recuerda que, mientras existan mentes como la de Eduardo Matos Moctezuma y puentes como los que tiende China, México seguirá siendo un referente de civilización y orgullo ante el mundo”.

La arqueología y la cultura, una vez más, demuestran ser la diplomacia más efectiva con la que cuenta actualmente nuestro país.