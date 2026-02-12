Emisión conjunta en el Día Mundial de la Radio: Por una radio sin fronteras

Radio El cartel de emisión conjunta.

La AECID, a través de sus Centros Culturales en México y El Salvador, organiza una emisión conjunta con IPN Radio en el marco del Día Mundial de la Radio que se celebra todos los 13 de febrero. Esta emisión reunirá a profesionales de la radio cultural pública iberoamericana para reflexionar sobre el presente y el futuro del medio.

Desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la comunicación y la cultura se entienden como dimensiones clave para el desarrollo democrático y la construcción de ciudadanía global. A través de su Red de Centros Culturales, la Agencia promueve espacios de producción, formación y experimentación sonora que fortalecen medios públicos y comunitarios y que, de este modo, impulsan prácticas radiofónicas comprometidas con la diversidad, la participación juvenil y el pensamiento crítico.

Dentro de estos esfuerzos, el Centro Cultural de España en México (CCEMx) y el Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV), a través de La Radio Tomada, se suman a la conmemoración del Día Mundial de la Radio con una transmisión especial en colaboración con Radio IPN del Instituto Politécnico Nacional (México).

La radio: un espacio de creatividad, democracia y comunidad

En una experiencia inédita entre México y Centroamérica, este 13 de febrero la Ciudad de México y San Salvador se conectarán en una emisión conjunta que pondrá en diálogo a profesionales de la radio cultural pública desde distintos contextos de Iberoamérica.

La emisión propiciará un intercambio de experiencias en torno a la creatividad radiofónica y la relación con las audiencias, así como sobre los desafíos que implica la producción de radio no comercial: su papel democratizador, la circulación de contenidos culturales, la lucha contra la desinformación y las posibilidades del ecosistema sonoro contemporáneo. Desde la práctica cotidiana de la producción y la conducción, la conversación abordará el presente y el futuro del medio, para poner en valor el saber radiofónico y su capacidad de generar comunidad.

Un eje relevante del encuentro será la dimensión formativa de ambas emisoras. Tanto Radio IPN como La Radio Tomada impulsan procesos de formación y experimentación sonora. Además, la experiencia de sus equipos en la docencia y como talleristas permitirá destacar la importancia de contar con espacios que fortalezcan a nuevas generaciones de creadoras y creadores radiofónicos.

Ondas que conectan territorios

La transmisión será presentada por el Centro Cultural de España en México (CCEMx) en colaboración con La Radio Tomada del CCESV y Radio IPN, con cobertura en el Valle de México y un alcance estimado de hasta 15 millones de personas. Esta iniciativa refleja el compromiso de la AECID por fortalecer redes de colaboración iberoamericanas en la comunicación cultural.

Por parte de México participarán Paola A. Trejo Sánchez y José Luis Aragón González, conductora y productor respectivamente de Radio IPN, con amplia trayectoria en la radio cultural, universitaria y comunitaria.

José Luis Aragón es creador de proyectos como Bicitlán Radio, PKJU Radio Pocaju Internacional y Efecto Dub, y ha impulsado iniciativas de radio comunitaria como La Ke Huelga y La Voladora Radio. Su trabajo ha sido reconocido por la Bienal Internacional de Radio por su aportación creativa al medio. Por su parte, Paola Trejo es productora, operadora y conductora; coordinadora de Frecuencia Aragón —radio comunitaria de la FARO Aragón—, donde imparte talleres de producción radiofónica desde 2019. En Radio IPN produce contenidos culturales como Conexión Matutina, Ginefonías y Cóctel Sonoro, dirigidos a audiencias jóvenes y diversas.

Desde El Salvador participarán Marvin Siliezar Cisneros, responsable de La Radio Tomada —el centro de producción radiofónica y laboratorio de experimentación sonora del CCESV—, comunicador con más de 15 años de experiencia en medios y con especialización en género y derechos humanos, pero también Menly González, creadora y productora del pódcast Rucas Raras que forma parte de la programación de La Radio Tomada. Menly es fotógrafa, fanzinera y artista visual, cuya propuesta vincula la música, la cultura punk y la producción sonora independiente. Y a la emisión también se sumará Teodora Vázquez, de la Asociación Mujeres Libres y que produce junto a La Radio Tomada el pódcast Hablemos de Mujeres Libres.

Ambos equipos compartirán música de sus programaciones habituales, destacando a artistas locales e independientes, lo que permitirá construir una selección sonora diversa y representativa de las escenas culturales de ambos países.

Os invitamos a seguir esta transmisión en vivo el viernes 13 de febrero, de 12:00 m. a 2:00 p. m. (horas de El Salvador y CDMX) o de 19:00 a 21:00 h (España), a través del 95.7 FM de Radio IPN en México, así como en el sitio web de la AECID y en las redes sociales de la Red de Centros Culturales.

Transmisión en vivo: https://broadcast.radio.ipn.mx/RadioIPN