Arte oaxaqueño en París: Filogonio Naxín presenta obra en el Art Capital 2026

Art Capital celebra la creatividad en toda su diversidad. Pintura, escultura, dibujo, fotografía, instalación. Es un espacio donde el arte desafía perspectivas y revela la riqueza de las sensibilidades actuales.
Es en este marco dónde del 13 al 15 febrero Filogonio Naxín presenta “Otros mundos posibles” obra pintada en acrílico sobre lino. Se trata de una manifestación del artista plástico oaxaqueño, donde muestra una ventana a la humanidad. En su obra narra a través de la simbología cósmica a la cultura mazateca.
A través de las palabras de Naxín su obra representa: “el sentir de los indígenas contemporáneos; que ven como su raíz es la que sostiene el pasado, el presente y el futuro del mundo. Los abuelos están con los Dioses echando raíz, haciendo fuerte la tierra y alimentando a la Serpiente Emplumada.
El Dios Maíz como protagonista es la conexión entre el inframundo y el mundo actual. El conejo en la luna hace enfásis al mito de origen presente en diferentes culturas indígenas y a la toponimia náhuatl de México que significa “en el ombligo de la luna”.
Las montañas representan el legado histórico del que somos herederos. El avión nos hace saber que estamos en el 2026. Los agujeros en el espacio es el futuro, es hacia donde como humanidad nos dirigimos. Y finalmente solo queda agregar que la palabra “Naxinanda” está en la lengua indígena mazateca de la región cañada, que comprende a los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla y es la palabra con la que los mazatecos nombramos a todo lo que conforma un “pueblo como unidad”.
Filogonio Naxín es un artista plástico oaxaqueño enfocado a fortalecer las culturas indígenas contemporáneas y promover el uso de los idiomas indígenas en espacios públicos de prestigio como es el ámbito del arte, esto como un símbolo de resistencia de los más de 7 millones de indígenas mexicanos que en el actual mundo globalizado continúan viviendo la vida desde la óptica de Otros mundos posibles.
La participación de Filogonio Naxín en Art Capital2026 surgió con una invitación del galerista y artista plástico mexicano Marco Valvé, quien es director de la galería Parisina L’Esprit D’Escalier.
Una vez finalizada la exposición en el Grand Palais, la obra “Otros mundos posibles” podrá ser visitada en la galería L’Esprit D’Escalier, donde celebrarán el vernissage por la tarde del 17 de febrero. La galería se ubica en 10 Av. De Corbera 75012 París.