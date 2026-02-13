La oferta cultural de la UNAM del 16 al 22 de febrero de 2026

Obra Una escena de la obra "El mandarín milagroso". (NayelliUlibarri)

Artes visuales

Emergencia/Arte desde los márgenes

Exposición colectiva

Colectiva formada por 20 artistas que en virtud de ciertos criterios curatoriales –algunos discriminatorios– no han podido exponer su obra como es debido. Se trata de personas encarceladas, en situación de calle y también integrantes de la comunidad LGBTQ+. Entre las diversas obras que la componen destaca un gran mural de Duek Glez., quien con esta obra explora la temática de la desaparición forzada a partir de una experiencia personal. La directriz de esta expo es plantear al arte como un medio de protesta, sin abandonar, por supuesto, una propuesta estética que en este caso oscila en torno a la libertad, la justicia, los sueños y la esperanza. La exhibición es una iniciativa de Los Laboratorios de Paz del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM

Hasta el 5 de julio

Miércoles y jueves | 11 am-5 pm,

viernes a domingo | 11 am-6 pm

Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Av. Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco

tlatelolco.unam.mx

$40*

Domingo, ENTRADA LIBRE

Música

Música comentada

Espacio que tiene por objetivo acercar al público con obras insignes del repertorio de cámara. Bajo este concepto se llevarán a cabo varios conciertos en los que un grupo de expertos abundará en torno a los autores y autoras de las piezas musicales, así como al contexto bajo el cual fueron creadas. La serie comienza con el Quinteto de cuerdas en do mayor D. 956 de Franz Schubert, que será interpretado por el Cuarteto de Cuerdas Bellas Artes y la violonchelista Inna Nassidze. El musicólogo Ricardo Miranda aportará sus comentarios.

Sábado 21 | 6 pmSala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Domingo 22 | 12 pmAnfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$100*

OFUNAM 90 años

Steven Isserlis

El violonchelista británico Steven Isserlis, el compositor portugués Pedro Amaral, quien fungirá como director huésped, y la OFUNAM, interpretarán el Concierto para violonchelo en si menor, Op. 104, de Dvořák, así como la Sinfonía núm. 9 en mi menor, Op. 95 del mismo autor, también conocida como Del Nuevo Mundo. Pero no es todo: Amaral estrenará su Scherzo y quién mejor que Isserlis para ejecutarlo. Otro sold out cantado en esta primera temporada 2026 de la orquesta universitaria y su pléyade invitados.

Sábado 21 | 8 pm; domingo 22 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

Primer piso: $1,000*; orquesta y coro: $800*; segundo piso: $600*

Danza

La piel de la ausencia

Laura Anaid Avila Ramírez (Laaraisha), dirección

Una historia singular que sigue a un taxidermista que reabre su taller después de haberlo tenido cerrado por años. Repentinamente el protagonista comienza a interactuar con el público al que cuenta los detalles de su oficio, el cual resume de la siguiente manera: conservar la apariencia de vida. Todo lo anterior implica un periplo de memoria y es justo aquí donde el cuerpo y el movimiento intervienen. Danza, palabras, teatro y la instalación que transita a la escenografía viva y el mapping.

Viernes 20 | 7 pm; sábado 21 y domingo 22 | 12:30 pm

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

El mandarín milagroso

Duane Cochran, dirección

Compañía Aksenti Danza Contemporánea

Adaptación del relato de Melchior Lengyel al que Béla Bartók dotó de música y convirtió en ballet. Esta pieza narra la historia de una pandilla de ladrones que obligan a una hermosa mujer a seducir hombres para atraerlos a su guarida y una vez ahí robarlos. En la puesta en escena el Mandarín es la tercera víctima, es sólo que, a diferencia de dos hombres que lo han precedido, este individuo de origen oriental será asesinado varias veces antes de morir, lo cual finalmente ocurrirá cuando la mujer consume el acto sexual con él. Sin ser un clásico del ballet, mayormente por las temáticas que aborda, sí se trata de una obra de culto del género que ha logrado trascender a nivel mundial.

Viernes 20 | 8 pm, sábado 21 | 7 pm y domingo 22 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Filme Una escena de la película "Cabeza de Vaca".

Cine

Estreno UNAM

Cabeza de Vaca

Dir. Nicolás Echevarría | México-España-EUA-Reino Unido, 1991 | 112 min

Ganadora del Premio Casa de las Américas en el XIII Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, de los galardones Mejor película y Mejor actor en el XII Festival de Cine Ibérico y Latinoamericano Biarritz y el premio de la revista Dicine a Mejor película en la VI Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara, esta cinta se enfoca en la figura de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, tesorero de Carlos I de España, quien tras embarcarse en la expedición de Pánfilo de Narváez a Florida y naufragar en las costas de Louisiana, es hecho prisionero y convertido en esclavo.

Jueves 19

Cinematógrafo del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera

Horarios:

filmoteca.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado