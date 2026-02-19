Santo Miguelito Pérez, egresado UDLAP que destacó en la feria de artes ACME

Santo. Santo Miguelito Pérez habla sobre sus orígenes como estudiante UDLAP, cuyo rector es Luis Ernesto Derbez.

Santo Miguelito Pérez, egresado de la Universidad de las Américas Puebla, fue uno de los protagonistas del Salón ACME, el cual formó parte del circuito de la Semana del Arte apenas concluida conformada, entre otras ferias, por MACO y Material, destacándose como artista visual por sus bordados donde prevalece el color sobre temas del imaginario prehispánico o profanos como un Diablo o una naturaleza muerta.

Con una técnica depurada, un manejo del color que resalta en sus bordados donde la calidad del dibujo es un reto ante técnicas menos arduas como el óleo o la acuarela.

En conversación Santo Miguelito Pérez habla sobre sus orígenes como estudiante UDLAP, cuyo rector es Luis Ernesto Derbez, dijo: “Me siento orgulloso de haber regresado de la UDLAP, estoy contento también por el reconocimiento por parte de mi alma mater y muy contento de poder estar representando a Puebla en ACME. En la UDLAP me formé completamente”.

¿Qué te gustaba más el dibujo, la cerámica, lo figurativo?

“Me gustaban mucho las clases y sobre todo también el sistema que llevaba a la UDLAP, que era y es teórico práctico. Entonces eso también fue un gran apoyo para mi formación”.

¿Recuerdas a grandes maestros, o maestras de la UDLAP?

“Sí, me formó la maestra Laurence Le Bouhellec, el maestro Joaquín Conde, el maestro Carlos Arias. Sergio González Angulo, y Toño Álvarez fueron también parte de mi formación. Todos me compartieron sus conocimientos para poder generar mi propia carrera”.

¿Qué materias te daban?

“Pues escultura, dibujo, instalación, Laurence me dio toda la parte teórica.

¿La técnica del tejido que has escogido es una herencia familiar?

“Sí, de hecho lo que manejo es la técnica del bordado y fue completamente aprendido en el espacio de mi casa junto con mis tías. Pues al ser una técnica doméstica lo que ellas hacían era ocuparnos para mantenernos entretenidos como niños. Nunca me imaginé que esa parte de mi infancia iba a ser también parte de mi formación para mi carrera”.

Saludado por otros artistas en el Salón ACME, así como por su público, compañeras y compañeros de ruta, Santo Miguelito Pérez dice que practica “el autoretrato y de ahí se fue derivando esta necesidad de poder representar mi imagen, la imagen del Santo Miguelito en muchos medios, con materiales y técnicas diversas. Y gracias a eso fue que también intenté explorar en la parte de los textiles como una alternativa más dentro de las artes. Si bien me dieron la formación de las artes plásticas con la pintura, el dibujo, los grabados, pues yo también quise explorar como con otros materiales no propios dentro de las artes plásticas, pero que sí me dieran esa oportunidad de poder ir explorando dentro del proceso”.

Se le consulta finalmente sobre por qué recomienda la UDLAP para estudiar artes plásticas o visuales:

“Por el método que lleva, que es este teórico práctico y también porque me reforzó manejar otro idioma, además los talleres, el campus, y pues sobre todo la parte docente; las y los maestros son profesionales en el área y sobre todo que ya se la saben, en cómo está la movida dentro de las artes”.