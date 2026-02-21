Leonora Carrington Mística

Argenetic Vista en OMR. A Map of the Human Animal, Ethiops y Totilme’il (Eduardo Egea)

Leonora Carrington (Inglaterra 1917-CDMX 2011), exhibe su pintura, Ethiops, 1964, junto a 2 máscaras y 9 dibujos, algunos usados en su mural para el Museo Nacional de Antropología, Mito y Religión de los Mayas de las Tierras Altas, 1963-64; conocido como El Mundo Mágico de los Mayas, sincretismo de la cultura maya y celta.

Daniel Garza Usabiaga destaca al dibujo Totilme’il, 1965, deidad en el mural que es padre y madre de los Tzotziles ya que un ave se fusiona y reconcilia con luna y sol. Susan L. Aberth, reconoce las ricas fuentes esotéricas y culturales de Carrington al describir en Ethiops al Hombre Verde medieval, Runas Vikingas y al Sulfuro Negro de Mercurio, mineral tipo Ethiops, vinculado a la Alquimia y la obtención de la Piedra Filosofal a través de procesos como Nigredo, Albedo y Rubedo; y el personaje central en Ethiops porta una Rosa Alquímica y es híbrido entre animal y humano que alude al término latino y griego “Rostros Quemados” aplicado a Etíopes.

El complejo dibujo de Carrington no incluido en OMR, A Map of the Human Animal, 1962, exhibido por Pablo Goebel en la expo, Fábulas y Bestiarios. Los Cien Años de Leonora Carrington, 2017, da cuenta de la expansión mística de Leonora a través de múltiples conceptos: De William Blake (1757–1827), Star Fourfold Androgyne, estado divino de integración de opuestos; Sueño Inconsciente y la Cuarta Dimensión interna; la conciencia como redención, pero también como desintegración demoníaca y posesión por el pensamiento conceptual; el cuerpo y los 8 estados o “mundos” de la materia danzando en espiral en 8 direcciones, Atanor, el Huevo Cósmico y la matriz de la reconciliación, diversos animales y minerales, etc.

Carrington y Remedios Varo conscientes de la Teosofía de Madame Blavatsky (1861-91) y El Cuarto Camino de George Gurdjieff (c.1866-1949), anticipan a Fray Gabriel Chávez de la Mora y Mathias Goeritz; la edificación y restauración de templos por arquitectos como Carlos Mijares, Ricardo de Robina, Ignacio Díaz Morales, Luis Barragán o Pedro Castellanos Lambley; al arte de Néstor Quiñones, Ariel Guzik, Sofía Cruz Rocha, Erika Mayoral y Carolina Arteaga. Según Aberth, la pintura de Carrington “opera en múltiples planos de entendimiento” (La Jornada 29Jun2005), impulso que anuncia desde el arte narrativo en México el surgimiento de una espiritualidad incluyente, ecléctica y universal.

