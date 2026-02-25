La querella de las mujeres, un ensayo de Margo Glantz

Glantz Desde la perspectiva de Glantz, muchas autoras participan en esa querella reescribiendo los relatos dominantes.

La querella de las mujeres (la querelle des femmes) no es sólo un episodio histórico-literario; es una tradición crítica de larga duración en la que las mujeres disputan su representación, su autoridad intelectual y su lugar en la cultura. A pesar de que el debate se remite a la Europa medieval y renacentista, Margo Glantz subraya en su lectura estatutaria que la controversia en la que se confrontan discursos misóginos con respuestas, defensas y reescrituras realizadas por mujeres existe desde tiempos bíblicos y grecolatinos, y se ha prolongado en la literatura moderna y contemporánea como una lucha por la voz, la memoria y la legitimidad de las mujeres.

Desde la perspectiva de Glantz, muchas autoras participan en esa querella reescribiendo los relatos dominantes: toman géneros considerados “menores” o espacios marginales (cartas, memorias, crónicas, autobiografía) y los convierten en territorios de autoridad. La escritura se vuelve un acto de intervención. No obstante, también pasa por el cuerpo femenino como texto: cómo ha sido narrado, disciplinado o censurado, y cómo puede ser reapropiado desde la escritura.

A lo largo de su lectura, la autora de Las Genealogías subraya que la querella de las mujeres es una tradición polémica y creativa donde ellas disputan el sentido de su propia representación y afirman su derecho a escribir, a pensar y a narrar el mundo desde su experiencia, naturaleza y dignidad.

