La querella de las mujeres, un ensayo de Margo Glantz

La querella de las mujeres (la querelle des femmes) no es sólo un episodio histórico-literario; es una tradición crítica de larga duración en la que las mujeres disputan su representación, su autoridad intelectual y su lugar en la cultura. A pesar de que el debate se remite a la Europa medieval y renacentista, Margo Glantz subraya en su lectura estatutaria que la controversia en la que se confrontan discursos misóginos con respuestas, defensas y reescrituras realizadas por mujeres existe desde tiempos bíblicos y grecolatinos, y se ha prolongado en la literatura moderna y contemporánea como una lucha por la voz, la memoria y la legitimidad de las mujeres.
Desde la perspectiva de Glantz, muchas autoras participan en esa querella reescribiendo los relatos dominantes: toman géneros considerados “menores” o espacios marginales (cartas, memorias, crónicas, autobiografía) y los convierten en territorios de autoridad. La escritura se vuelve un acto de intervención. No obstante, también pasa por el cuerpo femenino como texto: cómo ha sido narrado, disciplinado o censurado, y cómo puede ser reapropiado desde la escritura.
A lo largo de su lectura, la autora de Las Genealogías subraya que la querella de las mujeres es una tradición polémica y creativa donde ellas disputan el sentido de su propia representación y afirman su derecho a escribir, a pensar y a narrar el mundo desde su experiencia, naturaleza y dignidad.
