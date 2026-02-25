Tres ‘picassos’ salen a la venta en Christie’s de Londres el 5 de marzo

Venta Imagen de la obra 'Nu debout et femmes assises' (1939), de Pablo Ruiz Picasso. (Luis Campello/EFE)

La galería ‘Christie’s’ en Londres subastará el próximo 5 de marzo tres obras de Pablo Picasso, pintadas entre 1929 y 1964, que muestran el amplio abanico estilístico en que se movió el artista español.’La peintre et son modèle’ (1964) es en principio la más cotizada, con una valoración de entre siete y diez millones de libras (ocho y 11,5 millones de euros).

Se trata de un cuadro pintado a mitades de los años 60 y que pertenece a la colección ‘Artistas y modelos’, y en él el estilo de las pinceladas demuestran la energía y la libertad con la que pintaba el artista malagueño.

Michèle McMullan, especialista de Arte Moderno de la galería, señala que es una de las pinturas más voluminosas del artista: “El cuadro tiene casi dos metros de altura, es el más grande que Picasso pintó en los años 60, es impresionante”.El segundo ‘picasso’ a subasta será ‘Nu debout et femmes assises’ (1939), que aspira a recaudar entre tres y cinco millones de libras (3,5 y 5,74 millones de euros).

La pintura forma parte de una colección mayor que comprende 230 cuadros y esta obra está entre las 34 más importantes.Olivier Camu, subdirector de Arte Moderno e Impresionismo de la galería, sostiene que es el mejor de su colección. Fue pintado en Burdeos, adonde el pintor había huido desde París ante la expansión nazi (el 1 de septiembre de 1939 Alemania había invadido Polonia).

En Burdeos, Picasso pintó ocho pequeños cuadros y este es uno de ellos.En esta subasta habrá un tercer cuadro de Picasso, ‘Figure’ (1929), de menor valor -entre 600.000 y 800.000 libras (casi 690.000 y 918.000 euros)-.

Fue pintado durante un período muy intenso de transformación personal y artístico del autor y representa la percepción del artista sobre la forma humana. Se engloba dentro un período en el que experimenta con la metamorfosis y la distorsión creando un nuevo lenguaje artístico.