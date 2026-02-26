“Hasta encontrarte”: Alma busca su luz

Hasta encontrarte La dramaturgia, movimiento e interpretación están a cargo de Vicky Araico. (Pili Pala)

Hasta encontrarte, me ha llevado a uno de los viajes más profundos e intensos que he vivido en la butaca de un teatro; no obstante, como muchas de quienes estuvimos ahí, hubiera querido que esta obra no existiera.

La historia nos lleva a ese 2014, cuando, a sus 18 años, Luz desapareció; desde entonces, Alma, su madre, no ha dejado de buscarla. Aunque está basada en hechos reales, antes de que llegáramos al teatro, sabíamos poco o nada sobre ellas; también ignorábamos a las más de 130 mil desapariciones que han ocurrido en este país desde ese año hasta la fecha.

Quizá sea en el horror de estos hechos, que encontramos la justificación para distanciarnos de las acciones para encontrarles; tal vez son tantos los casos, que compartir una ficha de búsqueda nos parece en vano; o puede ser que el mundo está tan psicopatizado, que nos hemos vuelto cómodamente insensibles. Bueno, pues esta obra nos llevará a ese lugar tortuoso del que venimos huyendo, al viaje que ya resulta forzoso ante las desapariciones forzadas.

“Como dices, estamos separados, el teatro crea el vínculo. ¡Ah, no lo has visto bien, vente conmigo y velo aquí! En la sala de teatro no puedes ponerme pausa, podrás distraerte, incluso salirte, pero yo voy a estar aquí, con todo, para agarrarte y no soltarte”, me cuenta en entrevista Vicky Araico, dramaturga e intérprete de esta puesta en escena.

Reconocida en 2025 como el Mejor Unipersonal del Año y Actriz en Rol Principal y Coreografía/Movimiento Escénico, por la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT), y Mejor Actriz y Mejor Dramaturgia, por los Premios del Público Cartelera de Teatro, a Vicky no le hace falta ser madre o enfrentar una desaparición en su familia para conectar con este dolor: “Yo he conocido la oscuridad desde otro lugar, sé lo que es irte hasta abajo, puedo entender lo que significa perder tu luz y hacer un viaje desde el amor para recuperarla, para recuperarte”, expresa.

Araico asegura que es el trabajo más complejo que ha hecho durante su carrera, para llevarlo a cabo, realizó una investigación sensible y minuciosa del tema. “Me fui a Morelos, al Ajusco a la búsqueda, a entrevistar a especialistas, iniciando por las madres. Hay cosas que vi, sentí y respiré…”, dice, y después hace una pausa larga con la mirada hacia abajo.

Se trata de hora y media llena de detalles, ternura, comicidad, desesperación, angustia, rabia. Como en las búsquedas, no hay ningún descanso, se hace y dice un montón. Además de Alma, Vicky interpreta a más de 15 personajes, entre autoridades nauseabundas, el implicado impune, familiares, amigas, jefas y jefes de trabajo, Sarita (la hija menor) y Luz.

“Generalmente, se busca hacer un teatro simple para que conecte fácilmente con el espectador, pero algo que he aprendido de Nir Paldi, director de esta obra, es que las historias se vuelven universales entre más específicas sean”, me relata.

Hasta encontrarte Entrevista posterior con la dramaturga. (Mich G. Paredes/Apple Photos Clean Up)

Los pocos elementos en la escenografía y la oscuridad como constante, nos remontan a la desolación más absoluta, al profundo Mictlán, pero también a las alturas de la esperanza, desde donde Alma conoce lo que significa el real acompañamiento, la posibilidad de no estar sola. Hay una iluminación precisa y sensata para cada momento que, junto a los movimientos fluidos y las transiciones cuidadas de las escenas, nos permiten el acercamiento “a la Luz y a la Alma”.

Qué admirable es cuando se escapa del extractivismo del dolor para contar una historia, cuando para acercarse, se aleja del cinismo y la vanagloria. Tal y como lo dispuso el equipo creativo, no se vuelve al escenario para recibir aplausos, las luces se apagan y, aunque todo fue una ficción, la ausencia y su horror son reales. Cuando les desaparecen, nos perdemos todas, y para encontrarnos, lógico: hay que acercarnos.

“HASTA ENCONTRARTE”

El Ingenio del Caldero A.C (México) y Ad Infinitum (Reino Unido)

Dramaturgia, movimiento e interpretación: Vicky Araico (México)

Dirección de escena y dramaturgia: Nir Paldi (Reino Unido)

Diseño de espacio y vestuario: Aldo Vázquez Yela (México)

Diseño de iluminación: Xóchitl González Quintanilla (México)

Diseño sonoro: Dan Pollard (Reino Unido)

Producción: Mia Lake (Reino Unido)

COORDENADAS

Jueves y viernes 20 hrs. / Sábados 19 hrs. / Domingos 18 hrs.

Foro Sor Juana Inés de la Cruz

Centro Cultural Universitario. Insurgentes Sur 3000

General: $150, descuentos habituales.