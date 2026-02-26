ÍCARO otorga 30 becas a creadores para potenciar sus proyectos culturales

Apoyo Piezas de Marva estudio.

La convocatoria 2026 de ÍCARO ofrece profesionalizar el talento artístico mediante un modelo estructurado de formación empresarial: otorgará hasta 30 becas a proyectos culturales y creativos.

El arte es una forma de expresión que “materializa lo que tenemos dentro”, según opina Diana Mora Montes de Oca, creadora de “Bonifacia”, uno de los proyectos beneficiados en la edición 2025 de esta iniciativa.

“Necesitamos esta fusión con el negocio porque es algo que queremos hacer toda la vida, queremos vivir de esto, entonces es necesario y tiene que ir de la mano: ¿con qué procesos lo puedo hacer más fácil? ¿Cómo lo voy a mover? ¿Cómo puedo llegar a la audiencia? ¿Qué quiero y necesito? Es mucho lo que hay detrás”, plantea.

Arquitecta de formación, Diana Mora se postuló con un proyecto de “luminarias escultóricas”, hechas con vidrio reciclado soplado, en Jalisco.

“Es un proceso artesanal, fusionando el diseño contemporáneo, formas que normalmente no se ven y no se trabajan en el vidrio soplado. Tiene mucha textura y trabajamos solamente con vidrio reciclado, esa parte es muy bonita porque son residuos de industria y los transformamos en luz”, describe.

Entre las herramientas más importantes que adquirió en esta incubadora de proyectos, Diana Mora destaca la creación de redes (“networking”), la visibilidad y la estructura necesaria para terminar de desarrollar “Bonifacia”.

“En octubre aproveché la plataforma en Design Week para hacer un “soft-launching” (lanzamiento suave) y este año ya estoy lanzando oficialmente, creciendo orgánicamente y vendiendo totalmente”, asegura.

También tuvo acceso a espacios en Inédito y la feria de arte BADA México, donde no tuvo que pagar ningún gasto.

Por su parte, Álvaro Hegewisch, Director Ejecutivo de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y director del programa ÍCARO comenta que gracias al apoyo los creadores han desarrollado nuevas líneas de negocio.

“Bonifacia va a desarrollar una nueva línea en wellness, que tiene que ver con la neurociencia, para crear una lámpara que hace sincronía con el ritmo cardíaco y el entorno. Hay cosas muy innovadoras y luego también hay unas más prácticas”, detalla sobre los resultados de la edición 2025.

Le parece que en México la política cultural se ha orientado sobre todo al financiamiento del Estado para procurar el desarrollo artístico.

“A la hora de buscar sostenimiento de su producción- de cualquier tipo artístico- lo que busca [el artista] es el financiamiento del Estado a través de becas, de apoyos, etcétera, pero eso son finitos y no genera un círculo virtuoso en el negocio y a veces se cree que se pervierte al querer generar un valor económico. Eso, en lo personal y en el programa, creemos que no es así”, explica.

“Hay que procurar que los creadores sepan cómo generar herramientas de negocio de sus producciones. Ese es el punto, cómo atender ver esa formación”, añade.

LAS ALAS DE ÍCARO

Durante la presentación oficial para medios de comunicación, realizada en el auditorio de la Universidad de la Libertad, Sergio Vela, Director general de Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, manifestó que “históricamente el apoyo a la creación ha estado vinculado principalmente a estímulos o financiación a fondo perdido y no a procesos de estructuración empresarial”.

“Sabemos que en México hay una larga tradición de apoyos públicos a las artes, a la cultura, a la creatividad y la dependencia de los individuos frente al sector público me parece que es algo que debemos dejar atrás”, reiteró.

Asimismo, Sergio Vela expresó que esos apoyos “con frecuencia son intermitentes, sesgados, manipulados y condicionados”.

“Si agregamos a esto el hecho de que no existe una adecuada política fiscal que permita o aliente la participación del sector privado, nos damos cuenta de la escasez financiera que padece este sector de manera casi endémica”, agregó.

La beca Incubadora ÍCARO 2026 es financiada por Arte & Cultura y Banco Azteca. Contempla 182 horas de formación en línea, mentorías especializadas y algunas sesiones presenciales en la Universidad de la Libertad.

Se organiza en seis ejes: pensamiento estratégico, innovación y creación de valor, modelo de negocio y estrategia comercial, transformación digital, finanzas y rentabilidad, así como narrativa de marca y propiedad intelectual.

Puedes consultar la convocatoria y registrarte en icaroremprende.org. El cierre es el 8 de abril y se publicarán los resultados el 16 de abril, para iniciar con el programa el 6 de mayo de 2026.

En la presentación de ÍCARO también participaron José Manuel Azpiroz, Director de Comunicación Grupo Elektra y Andrea Cesarman, Socia fundadora de México Territorio Creativo/Design Week México.