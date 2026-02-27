“Romancero en América”, edición, estudio y notas de Aurelio González

Novedad El volumen.

Romancero en América (AML, 2025) es un estudio sólido y riguroso sobre la presencia del romance hispánico en América. La obra, inscrita en la tradición filológica y en la literatura de tradición oral, analiza la llegada con la colonización del romancero español medieval y áureo al Nuevo y cómo, a partir de entonces, se adaptó a nuevos contextos culturales, sociales y lingüísticos. Aurelio Gonzalez, otrora académico de número de la institución, responsable de las notas, el estudio y la edición de la obra, muestra que Romancero en América no es un repertorio textual fijo, ni un simple eco de la tradición peninsular, sino un testimonio de la oralidad y recreación colectiva americana.

El libro da cuenta de los mecanismos mediante los cuales los romances se conservaron en la memoria de la sociedad y subraya la variación de los mismos según la región, el contexto y los cantores. A pesar de que el estudio se centra en México, abarca otras zonas de Hispanoamérica donde siguieron vigentes, y analiza cómo las versiones recogidas por folkloristas dialogan con textos impresos.

Uno de los principales aciertos del libro es el cuidadoso estudio de las variantes, donde se evidencia que las modificaciones léxicas, temáticas y estructurales no son una simple alteración al modelo español, sino una muestra de la creatividad popular, la recreación poética y la tradición oral americana.

Romancero en América articula filología, historia cultural y teoría de la oralidad y muestra cómo la tradición romancística americana es un fenómeno vivo y variable fundamental para comprender la literatura tradicional hispanoamericana.

Romancero en América será presentado el próximo domingo 1 de marzo, a las 12:00 horas, en el Salón de la Autonomía de la Feria Internacional del Palacio de Minería, por Gonzalo Celorio, Felipe Garrido y Liliana Weinberg. La mesa será moderada por Alejandro Higashi.