“El Ángel herido”: la puesta en escena que toca las fibras más sensibles de la pandemia

“El Ángel herido” , propuesta dirigida por Carlos Rangel que comienza sus funciones en el Centro Cultural El Hormiguero. Foto: Cortesía

Todo comenzó con el silencio en las calles, la incertidumbre de la existencia humana y un aislamiento por medio de las pantallas que poco a poco nos pasaría factura. Esa memoria colectiva vuelve al escenario en “El Ángel herido” , propuesta dirigida por Carlos Rangel que comienza sus funciones en el Centro Cultural El Hormiguero.

La obra sigue a una familia marcada por el confinamiento y por conflictos que la pandemia terminó por divisar. La escenografía y la iluminación delimitan el espacio doméstico como si fuera una jaula emocional pues enmarca a los personajes y al mismo tiempo, los encierra, reforzando la sensación de distancia y aislamiento auque compartan un mismo espacio.

La historia se articula desde la mirada de Aranza Mutzy quien interpreta a Alicia, la hermana mayor, obligada a asumir responsabilidades en medio del caos sanitario. Le sigue Ángela, la hermana de en medio, encarnada por Aile Rivera , cuya fragilidad y sensibilidad refleja el desgaste emocional del encierro; juntas deberan de cargar con la responsabilidad de guardar un gran secreto, del cual no sabrán exactamente sus conseceincias si sale a la luz.

“El Ángel herido” , propuesta dirigida por Carlos Rangel que comienza sus funciones en el Centro Cultural El Hormiguero. Foto: Cortesía

Finalmente, aparece la madre, interpretada por Montserrat Flora, eje emocional del montaje y portadora de una de las frases más repetidas de la obra:

“Las madres no pueden vivir sin sus hijos y los hijos no pueden vivir sin sus madres”, sentencia que resume el dolor y el amor que atraviesan la historia.

En esta parte resalta la forma tan sustancial que resulta interpretar a un personaje con materiales poco convencionales, pero que a su vez aportan mucho a la narrativa de la obra, ya que la madre de Alicia y Ángela está construida sobre una base de tela e hilos monocromáticos, ayudando a un mayor realce en el escenario.

Más allá del drama familiar, El Ángel herido aborda un duelo colectivo que quedó grabado en nuestra memoria. La pandemia modificó dinámicas sociales y domésticas: algunas relaciones se quebraron, otras quedaron marcadas por el miedo, la obsesión por la limpieza o la imposibilidad de despedirse de quienes fallecieron. El montaje muestra lo oculto, lo doloroso y lo incómodo de aquellos años, pero también recuerda que la resiliencia es fundamental para seguir adelante.

Las funciones se presentan los miércoles a las 20:00 horas, del 18 de febrero al 18 de marzo, en el Centro Cultural El Hormiguero.

El Ángel herido no solo revive la pandemia; nos invita a que afrontemos eso que duele, esa herida que aún no ha cerrado pero que siempre tiene la posibilidad de sanar siempre y cuando lo querramos.