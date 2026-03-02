Marguerite Duras, convertida en un clásico a treinta años de su muerte

Autora. La escritora francesa Marguerite Duras.

Genial y controvertida, la obra de la escritora francesa Marguerite Duras, de cuya muerte se cumplirán 30 años este martes 3 de marzo, se ha convertido en un clásico del siglo XX y sus novelas no solo son omnipresentes en las librerías, sino que forman parte de los currículos educativos en Francia.

Entre los homenajes que se han preparado en Francia para conmemorar este aniversario destaca la edición de lujo editada por Gallimard ‘L’Amant et autres écrits’ (’El amante y otros escritos), lanzada el pasado jueves y que incluye un álbum con 23 ilustraciones y fotos.

También hay ciclos dedicados a su figura, charlas y pequeñas exposiciones y eventos literarios como el recorrido poético ‘Hommage Marguerite Duras’ que se celebrará a entre el 19 y 21 de marzo próximos en Neauphle-le-Château, donde la escritora tenía una casa de campo que consideraba su mejor refugio.

En español, la editorial Tusquets (que posee los derechos principales de Duras en castellano) también ha programado para abril de este año una reedición de ‘Un dique contra el Pacífico’.

De la Indochina a la Resistencia francesa

Su verdadero nombre era Marguerite Germaine Marie Donnadieu y nació en 1914, en el Saigón de la Indochina francesa (en la actualidad Ho Chi Minh, Vietnam).

La experiencia en aquel mundo colonial, junto a una madre autoritaria, la marcó y fue el núcleo que posteriormente inspiraría varias de sus obras, como la pseudoautobiográfica ‘El amante’ (1984), su novela más famosa.

A los 18 años se trasladó a París para estudiar Derecho y Ciencias Políticas, pero la escritura se convirtió en el centro de su actividad y en su verdadera pasión.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Duras se implicó de lleno en la Resistencia francesa y colaboró con personalidades como François Mitterrand.

En esos años afrontó la detención de su esposo, Robert Antelme, quien fue deportado al campo de concentración nazi de Dachau.

Aquella vivencia, marcada por la incertidumbre y el sufrimiento, la impulsó tiempo después para escribir la estremecedora ‘El dolor’ (1985), basada en el diario que escribió en 1945 en las semanas previas y siguientes al regreso de su marido.

Premiada y provocadora

Figura adscrita al movimiento del ‘Nouveau roman’ (iniciado en los años 1950), Duras hizo también incursiones en el mundo del cine y destaca sobre todo su guion para la película ‘Hiroshima mon amour’ (Alain Resnais, 1959).

La fama y el reconocimiento, aunque ya contaba con una larga trayectoria, le llegaron en especial cuando ‘El amante’ le otorgó el prestigioso Premio Goncourt, considerado el más importante de la narrativa en francés, y la convirtió en una celebridad mediática.

Como personaje público fue provocadora, con opiniones viscerales, pero a menudo erráticas, en temas tanto políticos como sociales: pasó del compromiso comunista a una postura marcadamente individualista, por ejemplo, y fue una feminista que despreciaba las teorías y defendía sobre todo el deseo de las mujeres.

No le temía a la polémica, como cuando en 1985 provocó un escándalo nacional al publicar un artículo en el diario Libération donde, sin pruebas y basándose solo en su “intuición”, acusó a Christine Villemin de haber asesinado a su hijo Grégory, un caso muy sonado.

Lejos de condenarla, Duras describió el supuesto infanticidio como un acto sublime de liberación femenina. Años después, la justicia exculpó totalmente a la madre de la muerte.

Entre los temas que abordó destacan el deseo prohibido, el alcoholismo, la soledad y la imposibilidad de olvidar.

Falleció en París en 1996 y dejó un legado de más de medio centenar de libros (entre novelas, relatos cortos, obras de teatro y ensayos) y una docena de películas.

En francés, ‘El amante’ (Éditions de Minuit) vende aún cada año más de dos millones de ejemplares, según datos editoriales recopilados por la prensa francesa.