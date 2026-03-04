Homenaje a Ana Victoria Jiménez en Casa del Lago UNAM

Victoria Jiménez La fotógrafa falleció el pasado noviembre. (Cortesía)

El miércoles 4 de marzo a las 18:30 horas, la Casa del Lago UNAM será sede de un homenaje a Ana Victoria Jiménez, fotógrafa mexicana cuyo archivo personal resguarda medio siglo de luchas feministas en el país. La actividad, titulada “Gestos de las manos, gestos del archivo”, se realiza como parte de las conmemoraciones por el 8M y en el marco del décimo aniversario de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM.

Como fotoperiodista, Jiménez retrató de manera exhaustiva la lucha de las mujeres durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. “Consideramos que, tras su fallecimiento ocurrido el 23 de noviembre de 2025, resulta pertinente realizar un homenaje que permita revisitar, difundir y reflexionar colectivamente sobre su legado”, se lee en el portal de la Casa del Lago.

A través de una presentación de su producción fotográfica —que incluye el proyecto Cuaderno de tareas, publicado recientemente por Miau Ediciones bajo el título Las tareas de Mercedes— se abordará su labor de documentación y construcción de archivo, destacando su papel central en el registro del movimiento feminista en México. El archivo que Jiménez reunió a lo largo de su vida, conformado por más de 3,000 fotografías, 250 carteles, 600 libros y cerca de 5,000 documentos, fue donado a la Universidad Iberoamericana, institución que actualmente resguarda este valioso acervo de la memoria feminista de la segunda mitad del siglo XX.

Su archivo, resguardado en la Universidad Iberoamericana, incluye más de 3 mil fotografías, 250 carteles, 600 libros y 5 mil documentos que dan cuenta de momentos clave como la protesta del Día del Padre en 1972 o la marcha del Día de la Madre en 1976.

La charla reunirá a Yuruen Lerma, investigadora feminista, y Andrea García, editora de Miau Ediciones, para explorar la trayectoria de Jiménez, quien desde los años sesenta documentó manifestaciones, acciones colectivas y la vida cotidiana de las mujeres, convencida de que “lo personal es político”.

ARCHIVO.

Ana Victoria Jiménez (1941–2025), fotógrafa y archivista del movimiento feminista de los años 70 hasta los 90, murió el pasado 23 de noviembre a los 84 años de edad en la Ciudad de México, informó Ediciones IBERO.

Desde el inicio del feminismo mexicano en los años 70, Ana Victoria documentó los principales eventos y actividades de este movimiento.

También, participó en exposiciones y publicó fotografías en las revistasFem,Interviú,Siempre, el suplementoLa Cultura en México,In These Times yEl Mexicano.

Asimismo, resguardó y conservó dichos materiales y su acervo fotográfico, gráfico y documental, producido y reunido por ella misma.

Feminismo en México Como fotoperiodista, Jiménez retrató de manera exhaustiva la lucha de las mujeres durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. (IBERO)

Su obra fotográfica se centró en la cotidianidad de las mujeres en temas tales como el trabajo doméstico y registró variadas fiestas de quinceañeras, así como diferentes paisajes de México.

También, comprende el registro de muchas marchas, festivales, encuentros, exposiciones todas feministas y fue una activa colaboradora en el movimiento de las costureras tras el terremoto de 1985.

Su archivo, que reúne más de 5 mil documentos sobre la segunda ola del feminismo en México, está albergado en la IBERO CDMX, el cual obtuvo el reconocimiento “Memoria del Mundo” de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Este encuentro es una excelente oportunidad para adentrarse en la mirada de una artista referencial. La entrada es libre. (Con información de Luis Reyes)