SOGEM cierra su Escuela de Escritores; termina ciclo de 39 años

Sogem La Escuela de Escritores de la Sogem.

La Sociedad General de Escritores de México cerró su Escuela de Escritores, con lo cual se da por concluido un ciclo de 39 años del Diplomado Integral de Escritura Creativa, el proyecto con el que nació la escuela.

Al respecto, el escritor Alejandro Paniagua, en su cuenta de Facebook, escribió “que sin la Escuela de Escritores de SOGEM, yo y centenares de autores no amaríamos con tanto desenfreno la literatura. Qué triste notica que cierre el proyecto literario más legendario del país. Yo le debo todo a sus maestros Hugo Argüelles, Arrigo Coen, Jesús González Dávila, José María Fernández Unsaín, entre muchos otros grandes”.

En breve más información