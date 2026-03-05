Élmer Mendoza gana el IX Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura

El narrador sinaloense Élmer Mendoza (Culiacán, 1949) fue distinguido con el IX Premio “Jorge Ibargüengoitia” de Literatura, reconocimiento que concede la Universidad de Guanajuato a figuras clave de las letras mexicanas.

La distinción subraya la solidez de su trayectoria, su apuesta por renovar el género negro y la huella cultural que ha dejado su obra. El premio será entregado el 19 de marzo durante la inauguración de la 68ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato (FILUG).

Un reconocimiento a la trayectoria

Creado en 2018 para honrar la memoria del escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, el galardón celebra cada año a autoras y autores con una obraconsolidada dentro de la tradición literaria mexicana. La convocatoria contempla que las y los premiados cuenten con publicaciones relevantes en las últimas dos décadas dentro del género seleccionado.

El Consejo Consultivo del premio —encargado de definir el género y designar al jurado— está integrado por autoridades académicas y culturales de la Universidad de Guanajuato. En esta edición, el jurado, conformado por Ainhoa Vásquez Mejías, Carlos René Padilla Díaz y Felipe Oliver Fuentes Kraffczyk, tomó la decisión de manera unánime.

En su resolución, los especialistas destacaron que Mendoza ha construido un universo narrativo propio, distante de los moldes clásicos del noir anglosajón, y que su trabajo ha ampliado las posibilidades del género en México al convertirlo en un espacio de reflexión social y estética.

El noir con acento mexicano

Desde novelas como Un asesino solitario (1999) y El amante de Janis Joplin (2001), el autor ha desarrollado una escritura marcada por la oralidad y el ritmo del habla cotidiana. Esa elección estilística no solo define su identidad narrativa, sino que sitúa sus historias en un México reconocible, atravesado por tensiones sociales y violencia estructural.

El detective Édgar “el Zurdo” Mendieta, protagonista de la saga que inicia con Balas de plata (2008), se ha convertido en uno de los personajes más representativos del género negro en el país. A través de él, Mendoza retrata las contradicciones y heridas de la realidad contemporánea, consolidando una propuesta literaria que dialoga con su tiempo.

Con este premio, la Universidad de Guanajuato refrenda su compromiso de reconocer voces cuya obra, además de calidad literaria, ofrece una mirada crítica sobre el presente. En ediciones anteriores, el galardón ha distinguido a autoras y autores como Enrique Serna, Alicia Molina, Ricardo Castillo, David Olguín, Carmen Boullosa, Amparo Dávila, Guillermo Sheridan y Juan Villoro, cada uno representante de distintos géneros literarios.