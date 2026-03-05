La Orquesta Sinfónica Nacional conmemora el Día Internacional de la Mujer con recital especial

Mujer El concierto es el debut en México de la directora estadunidense Shira Samuels-Shragg. (INBAL)

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) anuncia un concierto especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el Programa 4 de la Primera Temporada 2026, que se realizará los días 13 y 15 de marzo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

El concierto es el debut en México de la directora estadunidense Shira Samuels-Shragg, con la participación de la soprano mexicana Anabel de la Mora, dos figuras destacadas por su sólida trayectoria artística.

En palabras de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza: “En el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura fortalece una programación pública que reconoce a las mujeres en la dirección, la interpretación y la creación. Este concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional reúne el debut en México de una directora huésped, la participación de una soprano mexicana y obras de compositoras como Ethel Smyth y Marcela Rodríguez, en el Palacio de Bellas Artes”.

Para el concierto se propone un repertorio histórico y de creación contemporánea que transita del romanticismo británico al modernismo estadounidense.

Se comenzará con la obertura de la ópera The Wreckers (Los náufragos), de la compositora y sufragista británica Ethel Smyth. Estrenada en 1906, la partitura captura la bravura del mar y la intensidad dramática que caracterizan su producción. Smyth, figura central en la

lucha por los derechos de las mujeres en el Reino Unido, recibió los doctorados honoris causa de las universidades de Durham (1910) y Oxford (1926), consolidando su reconocimiento en los ámbitos musical y académico.

Luego, la soprano Anabel de la Mora interpretará una selección de arias de concierto de Wolfgang Amadeus Mozart (K. 416, K. 383 y K. 418); dichas piezas, de notable virtuosismo técnico y riqueza expresiva, permitirán al público apreciar la agilidad, el timbre y la precisión de una de las voces más relevantes de la escena nacional actual.

Tras el intermedio, el programa dará paso a la creación contemporánea con Vértigo, de la compositora mexicana Marcela Rodríguez. La obra, definida por su autora como “un diálogo vertiginoso entre tres grandes masas o voces: maderas, metales y cuerdas, que conversan como tres entes individuales”, propone una experiencia sonora vibrante y de gran dinamismo orquestal.

El concierto culminará con uno de los grandes clásicos del siglo XX: la suite Appalachian Spring (Primavera en los Apalaches), de Aaron Copland, obra emblemática del repertorio estadounidense. A través de ocho secciones, la partitura evoca la esperanza y la sencillez de la vida rural, y concluye con las célebres variaciones sobre el himno tradicional Simple Gifts (El don de ser sencillo).

La cita para disfrutar del Programa 4 de la Primera Temporada 2026 es el viernes 13 de marzo a las 20 horas y el domingo 15 de marzo a las 12:15 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Los boletos, con costos que oscilan entre 120 y 250 pesos, se pueden adquirir en las taquillas del recinto –con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores con credencial vigente del INAPAM– y a través de Ticketmaster.