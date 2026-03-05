Muere Pedro Friedeberg, el llamado último surrealista mexicano

Luto. Pedro Friedeberg. (Sandra)

El artista Pedro Friedeberg, el llamado último surrealista mexicano, falleció este jueves 5 de marzo a los 90 años de edad, así lo confirmó su familia a través de un comunicado que compartió en redes sociales.

“La familia del Maestro Pedro Friedeberg informa con profundo pesar del sensible fallecimiento del Maestro esta mañana en San Miguel de Allende, a los 90 años”, informaron.

“Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz. Su familia se siente profundamente agradecida de haber podido compartir con él todo este tiempo”, aseguraron.

“Su obra y su espíritu creativo dejan un legado inmenso. Agradecemos las muestras de afecto y pedimos respeto y privacidad en este momento”, finaliza el comunicado.