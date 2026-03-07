Agenda cultural de la UNAM del 9 al 15 de marzo de 2026

Artes visuales
No-objetualismos: Hacia una visualidad independiente
Una revisión del arte visual de la década de 1970 en tanto en Latinoamérica en ese tiempo surgieron diversas propuestas artísticas que se alejaron de los convencionalismos que regían con mano dura. El no objetualismo proponía una revisión del arte y una nueva perspectiva de las artes visuales. El título de esta exposición alude al término acuñado por el crítico peruano Juan Acha tras su llegada a México en 1972.
Hasta el 31 de mayo
Miércoles a domingo | 11 am-6 pm
Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera
chopo.unam.mx
$40*
Miércoles, ENTRADA LIBRE
Música
Música de cámara
Cuarteto Latinoamericano
La última y nos vamos. Temporada final
Con una frase de cantina, este concierto se inscribe como el principio del fin de la trayectoria de esta agrupación que se ha mantenido activa a lo largo de 44 años y que de esta manera plantea su gira de despedida. El programa incluye piezas de Boccherini, Barber, Gabriela Ortiz, Piazzolla y Dvořák. Hasta siempre, Arón, Saúl, Javier y Álvaro.
Sábado 14 | 12 pm
Anfiteatro Simón Bolívar
Justo Sierra 16, Centro Histórico
musica.unam.mx
$100*
8M
Jornadas de Mujeres en la Música
Música vocal
Huitzi, Ensamble Femenino
La palabra Ubuntu, un vocablo de origen zulú que significa “humanidad hacia otros”, es el concepto detrás de este recital que propone un periplo musical por diversos contextos culturales y estéticos. Música de María Granillo, Monteverdi, Fauré, Debussy, Ugalde, Laura Jēkabsone, Ēriks Ešenvalds y algo más.
Sábado 14 | 6 pm
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
$100*
8M
Jornadas de Mujeres en la Música
OFUNAM 90 años
La directora brasileña Ligia Amadio hace las veces de invitada en este concierto que celebra los 90 años de la OFUNAM. No solo ella: Pablo Garibay en la guitarra interviene en este recital cuyo programa incluye piezas de Erika Vega, Rodrigo y Beethoven.
Sábado 14 | 8 pm; domingo 15 | 12 pm
Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*
8M
De ciertas ciudades
Alejandra Ramirez, dirección
Compañía Bruja Danza
Continúan las actividades en torno al mes de las mujeres, Esta puesta en escena representa un crossover urbano de historias disímbolas que hallan eco en lo que parece ser un lugar común y a final de cuentas no lo es. Una historia en movimiento.
Viernes 13 | 8 pm, sábado 14 | 7 pm y domingo 15 | 6 pm
Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
danza.unam.mx
$100*
Cine
8M
Cineclub Radiocinema
Grandes escritoras mexicanas
Ciclo cinematográfico en el que se proyectarán las películas Yo la peor de todas (1990, María Luisa Bemberg), Los adioses (2017, Natalia Beristáin), Los recuerdos del porvenir (1968), dirigida por Arturo Ripstein, a partir de la novela de Elena Garro) y Como agua para chocolate (1992, dirigida por Alfonso Arau, con base en la novela de Laura Esquivel).
Miércoles 11, 18 y 25 | 6 pm
Sala Julián CarrilloRadio UNAM
Adolfo Prieto 133, Del Valle
radio.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado