Agenda cultural de la UNAM del 9 al 15 de marzo de 2026

Artes visuales

No-objetualismos: Hacia una visualidad independiente

Una revisión del arte visual de la década de 1970 en tanto en Latinoamérica en ese tiempo surgieron diversas propuestas artísticas que se alejaron de los convencionalismos que regían con mano dura. El no objetualismo proponía una revisión del arte y una nueva perspectiva de las artes visuales. El título de esta exposición alude al término acuñado por el crítico peruano Juan Acha tras su llegada a México en 1972.

Hasta el 31 de mayo

Miércoles a domingo | 11 am-6 pm

Museo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera

chopo.unam.mx

$40*

Miércoles, ENTRADA LIBRE

Música

Música de cámara

Cuarteto Latinoamericano

La última y nos vamos. Temporada final

Con una frase de cantina, este concierto se inscribe como el principio del fin de la trayectoria de esta agrupación que se ha mantenido activa a lo largo de 44 años y que de esta manera plantea su gira de despedida. El programa incluye piezas de Boccherini, Barber, Gabriela Ortiz, Piazzolla y Dvořák. Hasta siempre, Arón, Saúl, Javier y Álvaro.

Sábado 14 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$100*

8M

Jornadas de Mujeres en la Música

Música vocal

Huitzi, Ensamble Femenino

La palabra Ubuntu, un vocablo de origen zulú que significa “humanidad hacia otros”, es el concepto detrás de este recital que propone un periplo musical por diversos contextos culturales y estéticos. Música de María Granillo, Monteverdi, Fauré, Debussy, Ugalde, Laura Jēkabsone, Ēriks Ešenvalds y algo más.

Sábado 14 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

8M

Jornadas de Mujeres en la Música

OFUNAM 90 años

La directora brasileña Ligia Amadio hace las veces de invitada en este concierto que celebra los 90 años de la OFUNAM. No solo ella: Pablo Garibay en la guitarra interviene en este recital cuyo programa incluye piezas de Erika Vega, Rodrigo y Beethoven.

Sábado 14 | 8 pm; domingo 15 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*

8M

De ciertas ciudades

Alejandra Ramirez, dirección

Compañía Bruja Danza

Continúan las actividades en torno al mes de las mujeres, Esta puesta en escena representa un crossover urbano de historias disímbolas que hallan eco en lo que parece ser un lugar común y a final de cuentas no lo es. Una historia en movimiento.

Viernes 13 | 8 pm, sábado 14 | 7 pm y domingo 15 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Ciclo. La programación de cine. (UNAM)

Cine

8M

Cineclub Radiocinema

Grandes escritoras mexicanas

Ciclo cinematográfico en el que se proyectarán las películas Yo la peor de todas (1990, María Luisa Bemberg), Los adioses (2017, Natalia Beristáin), Los recuerdos del porvenir (1968), dirigida por Arturo Ripstein, a partir de la novela de Elena Garro) y Como agua para chocolate (1992, dirigida por Alfonso Arau, con base en la novela de Laura Esquivel).

Miércoles 11, 18 y 25 | 6 pm

Sala Julián CarrilloRadio UNAM

Adolfo Prieto 133, Del Valle

radio.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado