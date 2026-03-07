Los Premio Crónica participan en la quinta edición de la FIL de Coyoacán

FIL Mónica Lavín, Premio Crónica en Cultura. (Tomás Chávez)

En un ambiente cercano y relajado, la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán continúa reuniendo a escritores y lectores en los foros instalados en el corazón de Coyoacán.

Durante una de las presentaciones vespertinas, el escritor Alberto Ruy Sánchez bromeó con la moderadora: “¿Diana, no se te hace que estamos muy lejos del público?”. Acto seguido, ambos se sentaron en la orilla del templete, con los pies colgando como si estuvieran en un columpio de parque, para continuar la charla sobre el libro “El silencio del gato”, gesto que provocó sonrisas y acercó aún más la conversación con los asistentes.

FIL Eduardo Matos, Premio Crónica en Cultura.

En las últimas horas de la tarde, el Foro Frida Kahlo recibió a dos ganadores del Premio Crónica: Carlos Martínez Assad, quien presentó su obra “En la tierra todo pasará y también en Medio Oriente”, y Mónica Lavín, que compartió en una amena charla los detalles de su novela “La ausencia”.

La actividad continuó el sábado al mediodía en el Foro Carol Wilson, donde el Premio Crónica en Cultura 2017, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma ofreció una conferencia magistral sobre “Las excavaciones del Templo Mayor”, ante un público que llenó todas las sillas del recinto.

FIL Alberto Ruy Sánchez y Carlos Martínez Assad, Premio Crónica en Academia.

La feria también se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, con la participación de Juan Villoro, Ofelia Medina, Guadalupe Loaeza y Pepe Gordón, quien rendirá un emotivo recuerdo a la divulgadora científica Julieta Fierro. La FILCO confirma así su vocación de encuentro entre literatura, pensamiento y comunidad.