Portugal da su último adiós al escritor António Lobo Antunes

Despedida Familia, amigos y lectores acuden a despedirse a la capilla ardiente de Lobo Antunes. (EFE)

Portugal, en luto nacional, dio este sábado su último adiós al escritor António Lobo Antunes, fallecido el jueves a los 83 años de edad, en una misa funeral celebrada en el Monasterio de los Jerónimos, en Lisboa.

A la ceremonia, que comenzó sobre las 12 del mediodía hora local (misma hora GMT) y que duró cerca de dos horas, acudió su familia, así como referentes de la política nacional, como el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, la ministra de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y el líder del partido ecologista Livre, Rui Tavares.

También marcaron presencia, entre otros, los escritores portugueses Rui Cardoso Martins y Afonso Reis Cabral, y el psiquiatra Daniel Sampaio, uno de los integrantes de la comisión que realizó la primera investigación a gran escala de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica en Portugal.

Tras finalizar la misa, durante la cual no se permitió el acceso a la prensa, el féretro con los restos mortales de Lobo Antunes fue transportado a un vehículo fúnebre, para ser posteriormente trasladado para su entierro, según la prensa local, al Cementerio lisboeta de Benfica, barrio en el que el escritor pasó su infancia.

En su traslado de la iglesia al coche, los presentes cantaron el himno del club de fútbol Benfica, del que el este referente de las letras portuguesas fue seguidor durante su vida.Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, Lobo Antunes estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría. Como médico militar estuvo en Angola durante la guerra colonial, lo que marcó de manera decisiva su obra.

Su primer libro, ‘Memória de Elefante’ (‘Memoria de Elefante’), fue publicado en 1979, mismo año en el que lanzó ‘Os Cus de Judas’ (‘En el culo del mundo’), que lo consagró como una de las voces más poderosas de la ficción portuguesa.

Su vasta bibliografía incluye novelas como ‘Ontem não te vi em Babilónia’ (Ayer no te vi en Babilonia); ‘O meu nome é Legião’ (Mi nombre es legión); ‘O arquipélago da insónia’ (El archipiélago del insomnio); ‘Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar?’ (¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar?); ‘Sôbolos rios que vão (Sobre los ríos que van), ‘Comissão das lágrimas" (’Comisión de las lágrimas’), o ‘O tamanho do mundo’ (El tamaño del mundo).

Eterno candidato al Premio Nobel de Literatura, recibió numerosos reconocimientos, como el prestigioso Premio Camões en 2007.Tras anunciar su fallecimiento, el grupo editorial Leya, que publicó numerosos libros del escritor en Portugal, anunció el jueves que en abril publicará un libro inédito de poesía de Lobo Antunes.

Por otro lado, el Gobierno anunció que, con motivo de su fallecimiento, declaraba día de luto nacional este sábado y que se le iba a otorgar a título póstumo el Gran Collar de la Orden de Camões, la máxima insignia de la literatura portuguesa.