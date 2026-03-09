La reporterita de Crónica, Amelia, entrevista a Sofía Guadarrama Collado

Filco La reporterita Amelia y la escritora Sofía Guadarrama.

La voz tímida de Amelia obligó a la escritora Sofía Guadarrama Collado a inclinarse y acercar su oído para escuchar con atención la primera pregunta de la pequeña reportera infantil de La Crónica de Hoy: “¿Cuánto tiempo tardaste en escribir ese librote?”. Antes de que la autora de “La conquista de México Tenochtitlan” respondiera, la madre de la niña intervino con una aclaración: “Mi hija tiene autismo, para que le tenga paciencia”.

La sonrisa de la escritora, ya cargada de empatía, se amplió aún más. La entrevista continuó con un ritmo pausado y atento. Aunque la autora ya era esperada por una larga fila de lectores para la firma de su obra —tan extensa como las 1,184 páginas de su libro—, dedicó el tiempo necesario para responder cada pregunta de la reportera. El momento se convirtió en una pequeña lección de inclusión dentro de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán.

Las actividades literarias siguieron a lo largo de la tarde entre miles de visitantes que recorrieron las carpas instaladas en los jardines de Coyoacán. En el Foro Frida Kahlo, el escritor Benito Taibo presentó su más reciente obra, “Cuchara y Memoria 2″. Durante la sesión de preguntas, el autor bajó del estrado y acercó él mismo el micrófono al público, lo que derivó en una conversación culinaria que fue desde recetas de enfrijoladas hasta el eterno debate sobre si las quesadillas deben llevar queso.

En la mañana del domingo, el Premio Crónica en Cultura 2015, Juan Villoro, presentó su libro “Revoluciones por minuto”. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la actriz Ofelia Medina cautivó al público con lecturas de poemas de Rosario Castellanos y Frida Kahlo.

La programación continuará el lunes con conversatorios sobre futbol en el Jardín Hidalgo, con la participación de figuras como Ricardo Peláez, Sergio Zárate, Carlos Hermosillo, Miguel España y Heriberto Murrieta, ampliando así la oferta cultural de la feria.