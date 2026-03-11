La UDLAP presenta la muestra interdisciplinaria “Mujeres en el arte”

Mujer A través de piezas que invitan a reflexionar sobre la realidad contemporánea desde distintas formas de expresión.

La Escuela de Artes y Humanidades y la Dirección de Actividades Culturales de la UDLAP, presentaron “Mujeres en el arte”, una muestra artística interdisciplinaria que reunió propuestas de estudiantes y académicas de las licenciaturas en Animación Digital, Música, Danza y Teatro para presentar un programa donde la presencia, las miradas y las historias de las mujeres creadoras dentro del ámbito artístico universitario, fueron eje central.

A través de piezas que invitan a reflexionar sobre la realidad contemporánea desde distintas formas de expresión, este programa contó con un apartado de animación digital, dividido en tres segmentos donde se presentaron varios cortometrajes realizados por estudiantes de la licenciatura. Además, se proyectó un cortometraje colectivo dedicado a mujeres animadoras en la historia del cine desarrollado en las asignaturas de Animación 2D, 2D avanzada, animación experimental, técnicas de la animación y motion graphics, bajo la guía de las profesoras de la UDLAP, Nuria Menchaca y Flor Gutiérrez.

El programa musical incluyó dos propuestas interpretadas por integrantes de la comunidad universitaria. En primer lugar, una obra D’un matin de printemps de la compositora francesa Lili Boulanger, escrita para violín y piano, interpretada por Paulina Denise Sánchez en el violín y la Dra. Misa Ito en el piano. Posteriormente, el Coro de Cámara femenil, dirigido por la Mtra. Honey Moreira, interpretó Aleluia de Albert Alcaraz y la reconocida pieza Alfonsina y el mar.

Por otro lado, la compañía de Danza UDLAP presentó Rasgo, con coreografía de Vanessa Macedo. Dicha pieza, que contó con la participación de Arlet Rubio, Bárbara Evangelista, Daniela Romero, Eréndira Lozada, Jarely Chávez, Lizbeth Meneses, Maki Guevara y Mirelha Chávez, invoca el movimiento como un espacio de encuentro entre cuerpos y voces.

Por su parte, la Licenciatura en Teatro ofreció un performance escénico inspirado en la teoría King Kong de Virginie Despentes, ensayo que reflexiona sobre las construcciones sociales de género, la sexualidad y las relaciones de poder en las sociedades contemporáneas. La propuesta surgió de un proceso de investigación creativa desarrollado por estudiantes de Teatro y Música bajo la dirección de Raxa de Castilla.

Como cierre de la muestra, se presentó un avance de una obra escénica inspirada en Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. La creación escénica estuvo a cargo de Vanessa Macedo, Valeria Lastra y Ever Federico Cruz, con dirección y coreografía de la Dra. Ana Patricia Farfán y Sergio Valentín. La interpretación musical contó con la participación de la Dra. Laura Reyes Peñaloza como directora de la orquesta, Julia Gómez Munguía como soprano, Reyna Díaz Álvarez como alto, Gahel Quintana en violín I, Paulina Sánchez en violín II, Daniel Núñez en la viola, Juan Hermida en el violonchelo, Alejandro Suárez en el contrabajo y la Dra. Misa Ito en el bajo continuo.

Cabe destacar que esta muestra artística formó parte de una amplia programación organizada en el marco del 8M, la cual se desarrolla del 2 al 20 de marzo e incluye talleres, conferencias, proyecciones, conversatorios y otras actividades. En esta programación participan diversas áreas de la UDLAP, entre ellas la Organización Estudiantil Revolución Violeta, el Departamento de Orientación Psicológica, el Departamento de Arquitectura, el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, el Departamento de Diseño, así como la Mesa Directiva de Ingeniería Industrial y Logística y la Mesa Interina de Artes Plásticas.