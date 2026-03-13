Trump cambia al director del Centro Kennedy en medio de polémica por cierre por reformas

Cambio. El Centro Kennedy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un cambio en la dirección del Centro Kennedy, el gran complejo de artes escénicas de Washington, en medio de la polémica por el cierre de dos años que afrontará la institución debido a obras de renovación.

En su plataforma Truth Social, Trump informó de que Matt Floca, hasta ahora vicepresidente de Operaciones del Centro, asumirá la dirección en sustitución de Ric Grenell, quien también es enviado del presidente para Operaciones Especiales.“Ric Grenell ha realizado un excelente trabajo coordinando diversos aspectos del Centro durante el período de transición y quiero agradecerle su destacada labor”, expresó Trump.

Grenell fue nombrado director del complejo artístico en 2025, cuando la Casa Blanca colocó una junta directiva favorable que rebautizó la institución como Centro Trump-Kennedy.La toma de control del Gobierno de Trump sobre el Centro fue rechazada por artistas y espectadores, y las ventas en taquilla se redujeron.

La banda de jazz The Cookers, la cantante de folk Kristy Lee y la reconocida compañía de danza neoyorquina Doug Varone and Dancers forman parte de más de 20 artistas que cancelaron sus fechas en el Centro.

En medio de esa controversia, Trump anunció el pasado diciembre que el Centro Kennedy cerrará sus puertas durante dos años, a partir del 4 de julio de 2026, Día de la Independencia del país, para realizar obras de renovación.

“La reconstrucción completa del Centro Trump-Kennedy comenzará después de la celebración del 4 de julio, con una gran reinauguración programada para dentro de aproximadamente dos años”, recordó Trump este viernes.

El cambio del nombre del Centro Kennedy para incluir el apellido de Trump sigue sin ser oficial, dado que debe ser aprobado por el Congreso.