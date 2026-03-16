Conoce los trabajos científicos para garantizar la seguridad alimentaria

Podcast Yenitze Elizabeth Fimbres Acedo, investigadora del Cibnor en la Unidad Nayarit. (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación de la Dra. Yenitze Elizabeth Fimbres Acedo, investigadora del Cibnor en la Unidad Nayarit, con el tema “Innovación de sistemas alimentarios agroacuícolas.”

La seguridad alimentaria es un desafío en México, ya que el sector productivo enfrenta obstáculos como el monocultivo, la falta de tecnificación, la limitada adopción de tecnología y el acceso también limitado al conocimiento científico. Yenitze Fimbres, nos platica del aporte que están haciendo desde el Cibnor, Unidad Nayarit, trabajan en el desarrollo de modelos productivos sostenibles e innovadores y en la promoción de capacidades en el sector primario, mediante la cooperación interinstitucional e interdisciplinaria.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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