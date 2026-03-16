Entre Nos: la evolución de la música panameña desde la amistad y la experimentación

Hay canciones que nacen del duelo y otras que nacen del recuerdo. “Se gozó”, el nuevo sencillo de la banda panameña Entre Nos, parece estar justo en ese punto intermedio: un tema que invita a moverse mientras su letra habla de despedidas, de lo que termina y de la posibilidad de mirar hacia atrás con gratitud.

Para Robert Spratt, vocalista del grupo, esa dualidad fue parte esencial de la canción desde el inicio. Aunque a primera escucha puede parecer una pieza luminosa y bailable, en el fondo habla de un cierre emocional.

“La canción tiene algo curioso: suena divertida, pero la letra tiene un golpe más íntimo”, explica. “Habla de una relación que terminó. Sí hay tristeza, pero también está la idea de reconocer lo lindo que fue lo que se vivió”.

Esa mirada, más reflexiva que nostálgica, se resume en una frase que el propio cantante menciona al explicar el espíritu del tema: no llorar porque algo terminó, sino sonreír porque sucedió.

Un cambio en la forma de crear

“Se gozó” también representa un cambio en la dinámica creativa de la banda. A lo largo de su trayectoria, Entre Nos había construido su música desde un espacio muy íntimo entre sus integrantes. Sin embargo, esta vez decidieron abrir el proceso.

Por primera vez trabajaron con productores y compositores externos, entre ellos un dúo colombiano conocido como Los Minions. Para Spratt, la experiencia fue distinta, pero enriquecedora.

“Tener diferentes cerebros trabajando en una canción le da un orden diferente. Es interesante ver cómo una idea crece cuando otras personas también aportan”, cuenta.

El núcleo creativo de la banda sigue estando principalmente en Spratt y el guitarrista y productor Pipe Gómez, pero el nuevo material incorpora más colaboraciones y perspectivas.

Una banda que nació entre amigos

Si algo distingue a Entre Nos es que su historia no comenzó en un estudio ni en la industria musical, sino mucho antes. Sus integrantes crecieron juntos.

Spratt lo dice con humor: prácticamente les cambiaron los pañales al mismo tiempo.

Ese vínculo, asegura, ha sido clave para sostener el proyecto durante los años. Crear música con amigos de la infancia implica un nivel de confianza poco común en una banda.

“Es vulnerable, pero también muy natural. Ya sabes lo que cada uno puede aportar y simplemente confías en el proceso”.

Dopamax, el nuevo universo del grupo

El sencillo es también la puerta de entrada a Dopamax, el concepto que dará forma al próximo álbum del grupo. La idea gira en torno a un personaje ficticio: un doctor llamado Dr. Dimas Alegre, cuya misión sería crear una especie de “receta de la felicidad”.

La metáfora funciona como una manera de explicar la dirección sonora que la banda busca en esta etapa: canciones que acompañen emociones, pero que también inviten a moverse.

“La música puede hacerte sentir muchas cosas”, dice Spratt. “Hay canciones para cuando estás triste y necesitas compañía. Nosotros también queremos crear ese espacio donde la gente pueda bailar y disfrutar”.

Cuando la música cruza fronteras

La trayectoria del grupo ha crecido de manera gradual, pero constante. En los últimos años han llevado su música a distintos países, entre ellos México, Colombia, España y Costa Rica.

Uno de los momentos más inesperados ocurrió en 2024, cuando viajaron a China para presentarse en Beijing y Jinan como parte de un intercambio cultural.

Para Spratt, experiencias así siguen siendo difíciles de dimensionar.

“Es una locura que tu música te lleve al otro lado del mundo”, dice. “Pero al final todo se trata de compartir lo que creaste y ver si alguien más conecta con eso”.

Lo que viene

Actualmente, la banda se encuentra en la etapa final de grabación del álbum Dopamax, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2026. Aunque “Se gozó” marca una dirección clara, el resto del disco explorará distintos matices sonoros.

Cada canción tendrá su propia personalidad, pero todas estarán conectadas por la misma energía central.

Mientras tanto, Spratt se queda con la sensación más simple —y quizá la más importante— de todo el proceso: la suerte de seguir haciendo música con amigos y ver cómo, poco a poco, esas canciones encuentran a su público.

“Nosotros seguimos siendo los mismos cinco amigos”, dice. “Solo estamos evolucionando en el sonido que queremos crear”.