Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo celebrará 125 años de historia en el Palacio de Bellas Artes

Banda La Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo. (Cortesía: Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo.)

El escenario principal del Palacio de Bellas Artes será sede del festejo que realizará la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo en ocasión de su 125 aniversario, con un programa que reúne ejemplos de cómo, a lo largo del tiempo, se ha consolidado como un referente en la interpretación musical de los sonidos de esa historia.

Bajo la dirección artística de Héctor Javier Reyes Bonilla, la agrupación se presentará el sábado 21 de marzo, a las 18 h, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más destacado del país.

El repertorio musical a interpretar serán composiciones del español Ferrer Ferrán (1966) y los estadounidenses Alfred Reed (1921) y Robert W. Smith (1958), además de los mexicanos Abundio Martínez (1875) y Nicandro Castillo (1914), ambos oriundos del estado de Hidalgo.

Reyes Bonilla explica que “las obras de estos autores se incluyen en contadas ocasiones en el principal foro del palacio, por eso nos pareció interesante ejecutarlas en este aniversario. Son también una variante en el repertorio regular del ensamble, así como ocurre en las orquestas”.

De esta manera “renuevan su repertorio y demuestran la evolución de la banda sinfónica, una meta propuesta desde el inicio de mi labor como director artístico. Es una breve muestra de la música existente que es muy apetecible de escuchar”, prosigue el músico, quien fue director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Orquesta Filarmónica de Sonora.

La Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo es una de las agrupaciones de su tipo más antiguas del país: fue fundada en 1901 por Candelario Rivas, compositor del Himno a Hidalgo y quien fue su primer director. Al principio sus miembros portaban con orgullo trajes típicos que les valieron el sobrenombre de “la banda de los charros”.

Desde entonces, se enfocó en interpretar la música del pueblo hidalguense, por eso hoy es un referente del patrimonio musical y los sonidos de la localidad. También fue dirigida por Julián Carrillo, José F. Vázquez, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas y otros.

A inicios del siglo XX, diversos compositores comenzaron a trabajar en un repertorio especial para el formato de banda sinfónica, utilizando estructuras y formatos modernos. Muestra de ello será el programa seleccionado para este concierto, el cual presentará obras novedosas interpretadas por el ensamble, en evolución constante y con tradición musical heredada.

“Con los músicos de la agrupación ocurre algo muy interesante, pues entre los actuales ejecutantes hay hijos o nietos de los primeros integrantes. En estos más de cien años, los pobladores de Hidalgo no solo han compartido el gusto por la música, sino que lo han heredado de generación en generación. Ahora existe un linaje de familias que participan en la banda”, narra Reyes Bonilla, ex Coordinador Nacional de Orquestas del Sistema Nacional de Fomento Musical (1997-2002).

Los precios de los boletos son $250, $200, $120 y $100 pesos. Pueden adquirirse directamente en la taquilla del Palacio de Bellas Artes, donde aplican descuentos oficiales, o pueden comprarse en línea a través de Ticketmaster, donde los jueves hay promoción 2X1. https://www.ticketmaster.com.mx/banda-sinfonica-del-estado-de-hidalgo-mexico-cdmx-21-03-2026