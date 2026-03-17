Feria Xcaret de Arte Popular presenta Obra histórica en honor a la Maestría Artesanal Mexicana

Nos tardamos 2006 años en abrir el primer museo de arte Popular, a pesar de que somos un país reconocido mundialmente por su cultura y arte, señala Walther Boelsterly —

Feria Xcaret 2026 Artesanos mexicanos de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano, presentados por Grupo Xcaret y el Museo de Arte Popular de la CDMX. (Gerardo González Acosta)

Para consolidar un espacio de exhibición y venta para maestros artesanos, fue anunciada la tercera edición de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano, que será llevada a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2026 en la Riviera Maya.

En conferencia de prensa también fue presentado un libro que rescata la memoria de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano 2025.

El director del Museo de Arte Popular (MAP), Walther Boelsterly Urrutia, dijo que Grupo Xcaret y el Museo de Arte Popular (MAP) de la Ciudad de México, presentan a partir de este martes durante dos semanas una muestra fotográfica de las piezas artísticas ganadoras en las ediciones anteriores.

Es una muestra, dijo, que permitirá a los visitantes al museo, apreciar la belleza artística de las piezas que se han mostrado en la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano como una probadita de lo mucho que la gente puede ver al visitar en persona este evento.

Explicó que la iniciativa honra el talento de los maestros del arte popular, promueve el vínculo directo entre creadores y visitantes en un entorno natural singular.

Reconoció que “es muy triste que nos tardamos 2006 años en abrir el primer museo de arte Popular”.

Dijo que hay museos que tienen la sala etnográfica, de antropología, la sala caso de culturas populares que tiene una visión totalmente sociológica en el estudio de las estructuras populares.

“Y no se había abierto a ningún museo de arte popular, a pesar de que somos un país que se nos reconoce a nivel mundial por la cultura, por el arte popular, que lo reconocen por el enorme talento de este país y porque sin lugar a dudas, el arte popular es el abrevadero del arte académico”, expresó.

En la Sala de Usos Múltiples del MAP, Boelsterly Urrutia señaló que la apertura al talento, en el MAP, es gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Cultura de la CDMX, y de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular.

“No hacemos fronteras, no delimitamos que si uno trabaja con materia prima que corresponde nada más a la arfarería, el talento es enorme en este país y las posibilidades y la apertura para que todo el mundo pueda que nos posicione el museo están abiertas para todos”, afirmó.

Aclaró que son obviamente el énfasis, la carga en el MAP, son los artistas populares y los homenajes que se hacen en el recinto.

La iniciativa fortalece el posicionamiento del arte popular como Patrimonio Cultural y pilar fundamental de la identidad de México.

Historia e Identidad Cultural Mexicana

Mercedes Vigil, presidenta de la Asociación de Amigos del MAP, dijo que las piezas que surgen del encuentro cultural “hablan del talento extraordinario de las manos que las crean”.

Añadió que “en cada una se reflejan conocimientos, sensibilidad y una profunda relación con la historia y la identidad cultural de México”.

Vigil dijo que se trata de obras que nacen de la tradición, pero que también continúan evolucionando gracias a la creatividad de quienes las realizan.

Afirmó que para el patronato es fundamental respaldar iniciativas en las que los artistas creadores se vean directamente beneficiados y que al mismo tiempo contribuyan a dar mayor visibilidad a su trabajo y a fortalecer el valor del arte popular en nuestra sociedad.

Impacto Económico y Social

En el evento, los organizadores de la edición 2025 de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano presentaron a los artesanos protagonistas en el libro, calificado como invaluable, porque permite a los coleccionistas de arte popular mexicano estar en contacto directo con los portadores de la tradición y sus talleres.

Mauricio Kuri, director de Comunicación Corporativa Grupo Xcaret, explicó que esta edición es una pieza de alto valor para los maestros artesanos que pueden seguir recibiendo pedidos por medio de las personas que los contacten directamente”.

El tomo rescata la memoria de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano 2025; de esta forma la institución presenta por dos semanas a partir de este fecha, una muestra fotográfica de las piezas ganadoras en las ediciones anteriores.

“La edición del año pasado cerró con más de 23 millones de pesos en ventas directas para maestras y maestros artesanos; la cifra representa un crecimiento superior al 68 por ciento frente al año anterior y confirma el alcance que ha tomado esta plataforma en favor del arte popular mexicano”, detalló.

En esta edición participaron 289 artesanas y artesanos de 22 estados y 18 comunidades indígenas.

En esa misma edición 20205 más del 61 por ciento de las ventas benefició directamente a personas artesanas indígenas, fortaleciendo un modelo de comercialización donde el ingreso llega de manera directa a las comunidades.

Los talleres participantes, además, generan empleo para 2 mil 360 personas; dos de cada tres son mujeres.

Enfoque en Técnicas Ancestrales

La histórica Hacienda Henequenera de Parque Xcaret será la sede que albergará la destreza y excelencia de más de 140 maestros artesanos, algunos de ellos presentes en el encuentro con medios.

“El evento alienta la fusión de la historia industrial del estado con la vanguardia del arte contemporáneo, crea una plataforma donde la tradición y la innovación dialogan en armonía”, explicó Kuri.

Los asistentes disfrutarán de piezas auténticas, seleccionadas cuidadosamente por su valor estético, su complejidad técnica y su profundo significado para el patrimonio nacional.

La Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano 2025 destaca por su enfoque en las técnicas ancestrales que han sido heredadas de generación en generación, “lo que asegura la continuidad de la memoria de nuestros pueblos”.

Los visitantes atestiguarán el meticuloso uso del telar de cintura, el delicado moldeado del barro y la intrincada talla de madera que caracteriza a diversas regiones.

La feria tambén presentará trabajos excepcionales en el urdido de hamacas y el tejido de fibras vegetales, disciplinas que requieren una paciencia excelsa y destreza manual.

Experiencia Multisensorial

Leticia Aguerrebere, directora corporativa de Arte y Cultura de Grupo Xcaret, informó que el programa de actividades fue diseñado para ofrecer una experiencia multisensorial mucho más allá de la mera observación de objetos bellos o decorativos en un aparador.

La agenda incluye también una exhibición de piezas magistrales, ponencias académicas de alto nivel y demostraciones en vivo que revelan el proceso creativo íntimo de cada uno de los autores.

Añadió que las pasarelas de moda permitirán apreciar cómo los textiles tradicionales son integrados con elegancia en las tendencias más sofisticadas del diseño de indumentaria actual.

“Con esta iniciativa, Grupo Xcaret continúa apostando por un modelo donde la cultura genera desarrollo económico y fortalece las comunidades que mantienen vivas las tradiciones artesanales de México”, culminó.

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