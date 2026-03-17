INAH prepara operativo para equinoxio de primavera en zomnas arqueológicas

Zona Una vista de Chichén Itzá durante eñ inicio de la primavera. (INAH)

Ante el arribo de visitantes a las zonas arqueológicas con motivo de la entrada de la primavera, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), efectuará el Operativo Equinoccio de Primavera 2026, a fin de procurar la seguridad de visitantes y trabajadores, y garantizar la integridad del patrimonio arqueológico.

Se aplicará del 20 al 22 de marzo de 2026. Las y los visitantes no podrán ingresar con mascotas, alimentos, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas y bultos. Asimismo, se les exhorta a atender las indicaciones del personal del INAH, no acceder a espacios restringidos y respetar el horario y aforos permitidos.

El cambio de estación será el 20 de marzo, a las 8:46 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

La mayoría de las zonas arqueológicas recibirán al público en los horarios habituales de apertura; sin embargo, se sugiere estar al pendiente de los avisos locales difundidos a través de las redes sociales de los sitios patrimoniales y del INAH, principalmente para verificar cuál será la última hora de acceso.

Algunas de las zonas manejarán días y horarios específicos. Teotihuacan, en el Estado de México, implementará el dispositivo de seguridad el 21 y 22 de marzo. El primer día, el ingreso será a las 7:00 horas, con cierre a las 17:00 y último acceso a las 16:30. Al día siguiente, la entrada será a las 8:00 horas y cerrará a las 17:00. El acceso será por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5.

Chichén Itzá, en Yucatán, abrirá el día 20 a las 9:00 horas, con cierre de taquillas y accesos a las 16:00, y el desalojo a las 17:30. El 21 y 22 abrirá a las 8:00 horas, con cierre de taquillas y accesos a las 16:00, y desalojo a las 17:30.

Cabe señalar que el último acceso al Juego de Pelota, el Osario, el Observatorio, el Conjunto de las Monjas y la Plaza de las Mil Columnas será a las 15:30 horas y la salida a las 16:00 horas. Mientras que el Gran Museo de Chichén Itzá estará abierto de 8:00 a 15:00 horas. Las visitas al área Serie Inicial quedarán suspendidas durante el operativo.

En El Tepozteco, en Morelos, el operativo se implementará del 20 al 22 de marzo, con horario de 9:00 a 15:00 horas; en Nuevo León, la Zona Arqueológica de Boca de Potrerillos lo aplicará el 21 de marzo, de 6:00 a 17:00 horas.

En total, participarán 45 sitios patrimoniales de 20 estados del país, entre los que se encuentran: Bonampak, Palenque y Yaxchilán (Chiapas); Cobá, Dzibanché, Ichkabal, Muyil, Tulum y Kinichná (Quintana Roo); Cerro de la Estrella, Cuicuilco, Templo Mayor y Tlatelolco (Ciudad de México); Chalcatzingo, Teopanzolco y Xochicalco (Morelos); Cantona y Cholula (Puebla) Paquimé (Chihuahua), Arroyo Seco (Guanajuato), Tula (Hidalgo), Tzintzuntzan (Michoacán), Monte Albán (Oaxaca), El Cerrito (Querétaro), El Tajín (Veracruz) y La Quemada (Zacatecas).

Se recuerda al público nacional y extranjero que los boletos para el ingreso a las zonas arqueológicas que están bajo resguardo del INAH, únicamente se pueden adquirir en las taquillas de cada sitio. Asimismo, se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo, así como con aditamentos para protegerse del sol.