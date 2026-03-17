Cultura

Su objetivo es garantizar integridad del público, trabajadores y de los monumentos prehispánicos. Se efectuará del 20 al 22 de marzo de 2026; participan 45 sitios patrimoniales

INAH prepara operativo para equinoxio de primavera en zomnas arqueológicas

Por Redacción Crónica
Zona Una vista de Chichén Itzá durante eñ inicio de la primavera. (INAH)

Ante el arribo de visitantes a las zonas arqueológicas con motivo de la entrada de la primavera, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), efectuará el Operativo Equinoccio de Primavera 2026, a fin de procurar la seguridad de visitantes y trabajadores, y garantizar la integridad del patrimonio arqueológico.

Se aplicará del 20 al 22 de marzo de 2026. Las y los visitantes no podrán ingresar con mascotas, alimentos, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas y bultos. Asimismo, se les exhorta a atender las indicaciones del personal del INAH, no acceder a espacios restringidos y respetar el horario y aforos permitidos.

El cambio de estación será el 20 de marzo, a las 8:46 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

La mayoría de las zonas arqueológicas recibirán al público en los horarios habituales de apertura; sin embargo, se sugiere estar al pendiente de los avisos locales difundidos a través de las redes sociales de los sitios patrimoniales y del INAH, principalmente para verificar cuál será la última hora de acceso.

Algunas de las zonas manejarán días y horarios específicos. Teotihuacan, en el Estado de México, implementará el dispositivo de seguridad el 21 y 22 de marzo. El primer día, el ingreso será a las 7:00 horas, con cierre a las 17:00 y último acceso a las 16:30. Al día siguiente, la entrada será a las 8:00 horas y cerrará a las 17:00. El acceso será por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5.

Chichén Itzá, en Yucatán, abrirá el día 20 a las 9:00 horas, con cierre de taquillas y accesos a las 16:00, y el desalojo a las 17:30. El 21 y 22 abrirá a las 8:00 horas, con cierre de taquillas y accesos a las 16:00, y desalojo a las 17:30.

Cabe señalar que el último acceso al Juego de Pelota, el Osario, el Observatorio, el Conjunto de las Monjas y la Plaza de las Mil Columnas será a las 15:30 horas y la salida a las 16:00 horas. Mientras que el Gran Museo de Chichén Itzá estará abierto de 8:00 a 15:00 horas. Las visitas al área Serie Inicial quedarán suspendidas durante el operativo.

En El Tepozteco, en Morelos, el operativo se implementará del 20 al 22 de marzo, con horario de 9:00 a 15:00 horas; en Nuevo León, la Zona Arqueológica de Boca de Potrerillos lo aplicará el 21 de marzo, de 6:00 a 17:00 horas.

En total, participarán 45 sitios patrimoniales de 20 estados del país, entre los que se encuentran: Bonampak, Palenque y Yaxchilán (Chiapas); Cobá, Dzibanché, Ichkabal, Muyil, Tulum y Kinichná (Quintana Roo); Cerro de la Estrella, Cuicuilco, Templo Mayor y Tlatelolco (Ciudad de México); Chalcatzingo, Teopanzolco y Xochicalco (Morelos); Cantona y Cholula (Puebla) Paquimé (Chihuahua), Arroyo Seco (Guanajuato), Tula (Hidalgo), Tzintzuntzan (Michoacán), Monte Albán (Oaxaca), El Cerrito (Querétaro), El Tajín (Veracruz) y La Quemada (Zacatecas).

Se recuerda al público nacional y extranjero que los boletos para el ingreso a las zonas arqueológicas que están bajo resguardo del INAH, únicamente se pueden adquirir en las taquillas de cada sitio. Asimismo, se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo, así como con aditamentos para protegerse del sol.

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