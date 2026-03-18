El arqueólogo Leonardo López Luján y la restauradora Diana Magaloni recibirán el Premio Tlamatini

Premio. El arqueólogo Leonardo López Luján.

A fin de reconocer sus aportes en la investigación de las sociedades que habitaron la superárea cultural mesoamericana, la Universidad Estatal de California en Los Ángeles (CSULA, por sus siglas en inglés), así como la Sociedad de Historia del Arte, distinguirá a dos especialistas mexicanos egresados de casas de estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): el arqueólogo Leonardo López Luján y la restauradora Diana Magaloni Kerpel.

El 10 de abril de 2026, en la ciudad de Los Ángeles, ambos expertos recibirán el Premio Tlamatini (“sabio”, en idioma náhuatl), instaurado por la universidad estadounidense en 2012, el cual se ha conferido a destacados humanistas de nuestro país, como Alfredo López Austin, Eduardo Matos Moctezuma y Miguel León-Portilla, así como a Linda Schele, Michael Coe, Mary Miller, Patricia Anawalt, Frances Berdan y Davíd Carrasco, oriundos del país vecino.

La ceremonia de entrega del galardón se realizará en el marco del simposio From the Mexica Empire to New Spain: Transculturation and Identity (“Del imperio mexica a la Nueva España: transculturación e identidad”), organizado por el profesor de la CSULA, Manuel Aguilar Moreno, para reflexionar sobre los procesos de negociación, apropiación y disputas artísticas y culturales que surgieron, a inicios del siglo XVI, entre indígenas, españoles, africanos y mestizos.

Se hará hincapié en que la formación de la identidad de los pueblos mexicanos y latinoamericanos evolucionó a lo largo del periodo virreinal, y se consolidó en el siglo XIX, una vez concretada la gesta de Independencia.

Leonardo López Luján es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en la misma materia por la Universidad de París Nanterre. Forma parte del Proyecto Templo Mayor del INAH desde 1980, el cual dirige desde 1991.

Entre otros reconocimientos, el autor de obras como Las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan (1993) y Monte Sagrado-Templo Mayor (2009), es doctor honoris causa por la Universidad de Copenhague, Dinamarca, y Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia.

A su vez, Diana Magaloni Kerpel es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía; maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en la misma materia por la Universidad de Yale, Estados Unidos.

Fue directora del Museo Nacional de Antropología y, actualmente, es subdirectora de Conservación, Curaduría y Exposiciones en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, California.