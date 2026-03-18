Film Fest UNOi 2026: estudiantes de secundaria llevan sus historias a la pantalla grande

Veinte cortometrajes realizados por jóvenes de entre 12 y 16 años serán proyectados en la quinta edición del Festival Nacional de Cine Juvenil, un espacio que busca impulsar la creatividad, el pensamiento crítico y la expresión audiovisual desde las aulas.

Film Fest UNOi (Cortesía)

El próximo 19 de marzo de 2026, el Teatro Roberto Cantoral será sede del Film Fest UNOi 2026, donde equipos de estudiantes de secundaria provenientes de distintos estados del país presentarán sus producciones ante un jurado especializado, así como frente a sus familias y la comunidad educativa. El evento se desarrollará en un horario de 15:00 a 21:00 horas en el recinto ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Los 20 cortometrajes finalistas fueron seleccionados entre decenas de propuestas de colegios de toda la República Mexicana, consolidando este festival como una plataforma nacional para el talento juvenil. Las obras abordan temáticas vinculadas a la llamada Agenda de Futuro UNOi, que incluye asuntos como alimentación, salud, agua, paz, gobierno, energía, equidad, cambio climático y exploración espacial.

En cuanto a su diversidad narrativa, los proyectos abarcan géneros como drama, ciencia ficción, documental, comedia, thriller y animación, con una duración máxima de cinco minutos por pieza. Cada cortometraje fue desarrollado por equipos de entre cinco y ocho estudiantes, quienes asumieron distintos roles dentro del proceso creativo, desde la escritura del guion hasta la dirección, actuación, grabación y edición.

El festival se enmarca en el modelo educativo UNOi, que integra enfoques como la pedagogía crítica, la pedagogía líquida y la pedagogía maker, promoviendo no solo el aprendizaje académico, sino también la sensibilidad, la creatividad y la acción. En este sentido, el director general de UNOi México, José Carlos Dosal, ha señalado que el cine es una herramienta fundamental para entender el mundo y transformarlo, destacando la importancia de formar jóvenes capaces de expresar sus ideas y cuestionar su entorno.

El jurado encargado de evaluar los trabajos está conformado por figuras destacadas del ámbito cinematográfico y académico, como Roberto Fiesco, Saúl Arellano Montoro, María Diego y Juan Carlos Guarneros, quienes aportarán su experiencia para reconocer las mejores propuestas.

Durante la premiación, se otorgarán reconocimientos a los tres primeros lugares, incluyendo dispositivos electrónicos para los integrantes de los equipos y trofeos para sus instituciones educativas. Además, se entregarán distinciones en categorías especiales como Mejor Guion, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Dirección y Mejor Cinematografía, con el objetivo de destacar los distintos talentos involucrados en la producción audiovisual.