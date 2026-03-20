La ambición de Henri Rousseau, el aduanero que soñaba con ser un gran pintor en París

Henri Un hombre visita la exposición 'Henri Rousseau. La ambición de la pintura', que se podrá ver del 25 de marzo al 20 de julio en el Museo de l'Orangerie, ubicado en pleno Jardín de las Tullerías.

Conocido como ‘el aduanero’ por su empleo, el francés Henri Rousseau (1844-1910), uno de los máximos exponentes del arte naíf (espontáneo, ingenuo y autodidacta), soñó siempre con ser reconocido como un gran pintor. No lo consiguió realmente en vida, pero sí tras su muerte, como reivindica una nueva exposición en París.

Será el Museo de l’Orangerie, ubicado en pleno Jardín de las Tullerías -y célebre por ser el hogar de los enormes paneles de ‘Les Nymphéas’, de Claude Monet-, el encargado de celebrar la pasión infrenable de este artista con una muestra titulada ‘Henri Rousseau. La ambición de la pintura’, que se podrá ver del 25 de marzo al 20 de julio.

A través de medio centenar de obras, la muestra busca ir más allá de las simplificaciones que han tendido a rodear al ‘aduanero Rousseau’ para dar una visión integral de su recorrido y sus aspiraciones como artista, según explicó este viernes a la prensa Juliette Degennes, conservadora del museo de l’Orangerie y comisaria de este proyecto junto a Nancy Ireson y Christopher Green.

Eso implica mirar más allá de su estilo naíf -que se explica por sus orígenes familiares modestos, pero que decidió mantener durante toda su carrera para “diferenciarse”, apuntó Degennes- y también incluso de sus famosas pinturas de junglas, que no obstante ocupan un lugar central en la muestra.

“El ‘aduanero Rousseau’ lo adhiere mucho al aspecto naíf, hace mucha referencia a ese empleo alimenticio que tenía. Pero él no se presentaba así, era Henri Rousseau o Henri Julien Félix Rousseau, para distinguirse de sus homónimos”, puntualizó Degennes, motivo por el cual el título de esta exposición ha dejado de lado ese famoso sobrenombre.

Autor de la primera pintura de la Torre Eiffel

Este viaje global por la ambición de Rousseau, quien solo en la cuarentena dejó finalmente todo para consagrarse completamente a la pintura, comienza en el museo de l’Orangerie con su famoso autorretrato de 1890 junto al Sena, que incluye además la primera representación pictórica de la Torre Eiffel conocida.

Entronca con los retratos-paisajes como ‘La noce’ o ‘Portrait de femme dans un paysage’, que le distinguieron por su impresión fantástica mientras se hacía un hueco anualmente en el Salón de los independientes de París (que reunía a artistas que no tenían tanta cabida en los circuitos más formales como el Salón de Otoño).

La muestra retrata también las ambiciones del artista nacido en Laval (oeste) de convertirse en un pintor oficial al servicio de las instituciones francesas, como demuestra el cuadro ‘Vue du quai d’Asnières’, cuya concepción se derivó del intento fallido del pintor de ganar un concurso para decorar la sala de fiestas del Ayuntamiento de esa localidad.

Visiones más alegóricas como ‘La guerre’ evocan su interés por el mundo actual, en este caso por la guerra francoprusiana de 1870 y el conflicto de la Comuna de París de 1871, algo que también ejemplificaba la aparición de la recién inaugurada torre Eiffel en su autorretrato de 1890.

El componente de misterio, de lo inesperado, que también caracteriza buena parte de su obra, y la invasión de la vegetación se aprecia en obras como ‘Un soir de carnaval’, que a su vez conectan directamente con las diez grandes vistas de junglas reunidas en París para esta muestra, composiciones que despertaron alabanzas en una época de gusto por lo exótico.

Esta exposición es fruto de la colaboración entre el museo de l’Orangerie y la fundación del coleccionista estadounidense Albert Barnes (1872-1951), que ya la presentó en Filadelfia en entre octubre y febrero pasados.

La oportunidad de colaboración, para las dos instituciones, se presentó como algo obvio, ya que el corazón de colección de la pinacoteca parisina son las adquisiciones realizadas en su época por el marchante de arte Paul Guillaume, quien además de amasar él mismo un buen número de obras de Rousseau, fue el intermediario de Barnes para la adquisición de sus 18 lienzos del pintor francés.

Junto a esta exposición, el museo de l’Orangerie presentó también este viernes la pequeña muestra que dará continuidad esta primavera a su serie ‘Contrapunto contemporáneo’, en la que se invita a un artista actual a dar su visión frente a las obras del museo.

En este caso la oportunidad ha sido para los paisajes del francés Alexandre Lenoir, nacido en 1992, que dialogarán con ‘Les Nymphéas’ de Monet.