Dibujo de Hans Baldung es declarado Tesoro Nacional en Francia para evitar ser subastado

Freno. Hans Baldung Grien, "Retrato de Susanna Pfeffinger" (1517; punta de plata sobre papel, 157 x 104 mm).

Un dibujo único en su especie y valorado entre 1,5 y 3 millones de euros del maestro renacentista Hans Baldung Grien (1484/1485-1545), discípulo de Durero, fue declarado Tesoro Nacional por el Ministerio de Cultura francés para evitar su subasta, que estaba prevista este lunes.

La casa de subastas Beaussant Lefèvre, inicialmente encargada de la venta del dibujo en la casa Drouot de París, comunicó este lunes el sobreseimiento de su puja y su “prohibición temporal de salida del territorio francés” ante un dictamen de la Comisión Consultiva de Tesoros Nacionales, que el pasado sábado cercioró el “gran interés” del dibujo.

“La tardía clasificación de este dibujo como Tesoro Nacional, a solo 48 horas de su subasta pública prevista para el lunes 23 de marzo de 2026 (...) compromete la posibilidad de organizar una subasta pública en condiciones normales, a pesar del marcado interés mostrado por varias instituciones y coleccionistas internacionales”, explicó la casa de subastas en un comunicado.

El ministerio de Cultura decretó el pasado viernes la suspensión de su certificado de exportación, que habría permitido su salida del país, por tratarse de “una de las últimas oportunidades para que una obra de este tipo pase a formar parte de las colecciones públicas francesas”.

El experto en dibujo antiguo Patrick de Bayser estimó en declaraciones a EFE que la obra debe ser “el único dibujo del Renacimiento alemán que ha aparecido en Francia en los últimos 30 años” y que, además, se trata de “un ejemplo emblemático” del movimiento.“Este bien presenta un interés mayor para el patrimonio nacional desde el punto de vista de la historia del arte y debe ser considerado como un tesoro nacional”, subrayó la Comisión en su comunicado.

De dimensiones similares a una postal (15,7 x 10,4 centímetros), el dibujo data de 1517 y retrata a la estrasburguesa Susanna Pfeffinger (1465-1538), esposa del comerciante y banquero Friedrich Prechter (1450-1528), y se ha transmitido a lo largo de 17 generaciones de la misma familia.

“Se ha conservado en los últimos años en un pequeño mueble de madera y se ha redescubierto a raíz de una sucesión (...) Sus vendedores desconocían su valor porque ignoraban quién era el autor”, explicó a EFE el subastador encargado de la obra, Arthur de Moras.

Hans Baldung Grien se inició en el taller de Durero en Núremberg (actual Alemania), que acabó por dirigir, pero no fue hasta 1509 cuando empezó a prosperar como artista, al pasar a formar parte del gremio de pintores y realizar múltiples encargos para la burguesía local, como la familia Pfeffinger-Prechter.