Una cofradía de España rechaza que las mujeres salgan en procesión en Semana Santa

Semana Santa. La portavoz del colectivo de la Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles.

Una hermandad religiosa española ha rechazado en votación que las mujeres puedan procesionar en la Semana Santa del municipio de Sagunto (este), lo que podría suponer a esta localidad perder la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.La Cofradía de la Purísima Sangre se opuso a ello por segunda vez el fin de semana pasado en una votación entre parte de sus 1.700 miembros, informó este lunes a EFE la portavoz de la entidad Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles.

Lamentó que se haya vuelto a “perder una gran oportunidad” y que el Ayuntamiento de Sagunto no se pronuncie al respecto.Semana Santa Inclusiva lleva desde 2022 intentando que se permita la incorporación de las mujeres a la cofradía, organizadora de la Semana Santa del municipio, y estudiará si lleva el caso a los tribunales.

En la última junta extraordinaria, según Ribelles, votaron cerca de 400 cofrades, de los que 114 se manifestaron a favor y 267 dijeron ‘no’.Consultada por EFE, la cofradía no dio aún su versión, aunque varios medios locales publicaron estos días que la entidad religiosa habla de “la tradición” para oponerse a que las mujeres salgan en procesión.

“Es una tristeza porque yo era muy optimista y pensaba que esta vez iba a salir el que sí, porque la sociedad avanza, porque no estamos en el siglo XV, porque la mujer y el hombre están en igualdad a todos los niveles”, argumentó Ribelles.Recordó que los cofrades instan a las mujeres a fundar su propia hermandad, pero aduce que la Purísima Sangre “es la cofradía de Sagunto”, con más de 500 años de historia.

Fuentes municipales indicaron a EFE que no se pronuncian sobre el fondo del asunto, aunque ven con “preocupación” que el Gobierno pueda revocar la declaración de Interés Turístico Nacional a una celebración de gran arraigo local, debido al incumplimiento del criterio de participación ciudadana.

El pasado febrero, el Ministerio de Industria y Turismo informó de que continuaría con el procedimiento abierto sobre la Semana Santa saguntina y su declaración de fiesta de interés turístico nacional una vez se celebrara la votación sobre la inclusión de las mujeres.La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, advirtió este lunes que las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad reconocida entre mujeres y hombres, por lo que el Ejecutivo va a responder.

“La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar”, comentó la responsable española de Igualdad en redes sociales, después de señalar que las cofradías tienen que respetar la Constitución.