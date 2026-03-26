Lyz Sáenz : “La traducción de obras posibilita a las lenguas originarias estar vigentes”

Lenguas. Lyz Sáenz también explica que la lengua lore’tzame (zoque) es de raíz mixe, “es la única en el territorio chiapaneco que no es una lengua mayense”.

La traducción de obras de distintos géneros y autores ha dado la posibilidad a las lenguas indígenas de mantenerse vivas, vigentes, según observa la escritora, intérprete y traductora ore’tzame (zoque), Lyz Sáenz.

En entrevista por su participación como traductora en la reciente publicación del poema “El resplandor del ser”, de Rosario Castellanos, en 18 lenguas de México y Guatemala, Lyz Sáenz subraya la importancia de seguir en el camino de la traducción de obras. “No como mero ejercicio aislado, sino como una práctica constante”.

Para ella fue un parteaguas poder leer a Rosario Castellanos en su propia lengua y considera que queda pendiente ahondar el ejercicio de traducción de su obra, así como la de otros autores importantes de nuestro país y de la literatura universal.

EL CORAZÓN DEL POEMA

Mientras comparte su experiencia de colaboración en esta antología, con la que se siente muy contenta, Lyz Sáenz también explica que la lengua lore’tzame (zoque) es de raíz mixe, “es la única en el territorio chiapaneco que no es una lengua mayense”.

Y aunque no se considera hablante con todas sus formas, también tiene nociones de ch’ol, lo que jugó un papel importante en el proceso de traducción: para paliar la dificultad del proceso, se acompañó con otros traductores para espejear descifrar otras maneras de nombrar lo que Rosario Castellanos describe.

“He traducido otro tipo de textos también, mi propia obra y la de otras personas y otros poetas, pero el nivel que Rosario Castellanos exige es realmente importante”, indica.

De por sí, el manejo del lenguaje y la longitud del poema son retos complejos, pero la traductora destaca sobre todo que se trata de una obra muy filosófica.

“Entrar al corazón de la obra fue lo complejo. Era como ir y venir, ir y venir, para mí era un camino de doble vía, pero cuando logré traspasar, en verdad que me generó un sentimiento de revelación”, comparte.

Supo que lo había logrado cuando encontró el ritmo. Luego se lo compartió a un compañero zoque -también traductor- que le dio un sentimiento de aprobación al decirle “en español no lo hubiera entendido si no hubiera leído tu versión”.

“Eso es lo que a mí me deja satisfecha, que leerlo en zoque le dio otro panorama, ya desde nuestra cultura”, expresa Lyz Sáenz.

Agrega que cuando logró conectar con la obra de Rosario y encontrar el ritmo de la poesía en su propia lengua, “fue maravilloso. Una experiencia única”.

“Me quedo muy contenta que al leer en mi lengua puedo sentir a Rosario. Y pasar esta musicalidad, esta profundidad de lo que trata en El resplandor del ser”.

Lenguas. El volumen con el poema traducido a lenguas originarias.

DESCARGA EL LIBRO GRATIS

“El resplandor del ser. Poema de Rosario Castellanos y su traducción a 18 voces” (2025) es una coedición entre la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (Puic) y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas para la producción de materiales sonoros.

Además de reproducir el poema original, el libro contiene la traducción a cargo de 18 poetas y traductores de México y Guatemala. De origen mexicano, participaron Miguel Miguel Martínez (akateco/ kuti’), Canario de la Cruz (ch’ol / lakty’añ), Angelina Pérez Tadeo (chuj), Isabel Pascual Andrés (kanjobal), Norma Chambor (lacandón), Víctor Manuel Juárez Jiménez (qatok’ /mochó), Alejandro Díaz Cruz (tojolabal), Alberto Gómez Pérez (tseltal), Manuel Bolom Pale (tsotsil) y Lyz Sáenz (zoque),

El libro se distribuye de manera gratuita y está disponible para su lectura en el sitio de acceso abierto de Libros UNAM Open Access: librosoa.unam.mx. Asimismo, la versión sonora del poema —en las voces de sus traductoras y traductores— está disponible a través de la plataforma digital: https://publicaciones.unam.mx/servicios/es/el-resplandor-del-ser