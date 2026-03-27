“Las mujeres murmuramos mucho sobre las penas, las alegrías…”

Mùsica La presentación de Sylvie Henry será este sábado 28 de marzo en en el Auditorio Blas Galindo.

El concierto-ritual “Konbit Voodoo Jazz: África en nuestra mente”, que se presenta este sábado 28 de marzo, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), propone una fusión de melodías tradicionales del Caribe con jazz, funk y blues, como parte del ciclo Música de Mujeres.

“Es una música que nos eleva, es espiritual y new age funky”, anuncia la cantante haitiana Sylvie Henry, en entrevista.

Además de intérprete, Sylvie Henry es profesora a nivel superior y considera que la formación académica es una herramienta importante para llevar las ideas musicales cotidianas, los sonidos de los espacios que uno habita, hacia un escenario.

“Y eso es lo que va a pasar esta noche: se transformó algo, pequeñas melodías que se pueden tocar en los templos de nuestras tierras, hacia una presentación amplia de arreglos que le da una orquestación y que a la vez sigue conservando el color, las voces de lo que es una magia en lo más simple de nuestra vida”, manifiesta.

Su proyecto “Voodoo/Jazz” recoge arreglos con cantos y toques de tambor heredados del viejo folclor afrocaribeño: Kongo L’afrik, Pachanga, Panama M’tombe, La Renn Soley (Reina del Sol), Papa Loko, Kafu A, Mambo Siya y Lamento Caribe son algunos temas que interpretará, acompañada de flauta, trompeta, saxofón, guitarra, teclados, bajo, percusión y batería.

“Han sido piezas sobre ceremonias que se dan dentro de las comunidades, incluso algunas tienen similitud a lo que sucede todavía en África”, explica.

Para ella, esta ocasión es una oportunidad de realzar lo que es África en América “y de la manera más pura, se da esto en Haití, de donde yo soy”.

MAGIA MÍSTICA MÚSICA: MUJERES

La palabra “konbit”, en Haití se refiere a la participación de todos los campesinos para realizar el trabajo de la tierra, lo que se traduce en convivio o tequios en Latinoamérica.

A la vez, “Konbit Vodoo Jazz” es un homenaje al origen y memoria ancestral de la Madre África, por lo que combina ritmos e invocaciones rituales donde la música se convierte en ceremonia y el escenario en altar colectivo.

“El voodoo finalmente es el alma mater de toda expresión de la negritud en América”, asegura la cantante haitiana Sylvie Henry.

“Muchos tenemos la misma raíz, pero se han tomado diferentes expresiones: en Cuba es el yoruba; en Brasil es el candomblé; en Haití sigue siendo muy puro, en ese sentido, con el voodoo”, ahonda.

Una de las bellezas que la cantante encuentra en el Voodoo y que pretende transmitir con este concierto, es la sencillez y profundidad filosófica en torno a cómo relacionarnos con la naturaleza, entre nosotros mismos “y cómo llevar ese Konbit a los ojos de un público que tal vez no entenderá el idioma”.

“Pero no hay concierto que terminemos en que la gente no sienta una cierta energía más allá, de la elevación del ser”, incita.

¿Y cómo relacionas todo esto con ser mujer, hacer música y estar en este ciclo del Cenart?

“Muchísimo, por supuesto. No olvidemos que somos las primeras, las mujeres, que cantamos a los oídos a nuestros bebés. Ese murmullo que siempre guardamos…las mujeres murmuramos mucho, sobre todo de los pueblos originarios. Murmuramos las penas, las alegrías y siempre acompañamos en hacer que subsista un bienestar con nuestra familia”, señala la cantante.

Agrega que se siente honrada de ser parte de la caravana de mujeres que hacen música tanto en México, como en otras partes del mundo.

“Nos manifestamos con esta dulzura” expresa.

Finalmente, Sylvie Henry aprovecha la ocasión para recordar que la identidad también se pierde cuando resolvemos todo de manera electrónica, así que sugiere mantener paz en nuestra relación con la naturaleza y buscar nuestras raíces en los ritmos y culturas africanas.

CONCIERTO

Este proyecto ha recorrido algunos estados de la república mexicana (Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca) y se ha presentado en España. Ahora, el concierto “Konbit Voodoo Jazz: África en nuestra mente” se realiza este sábado 28 de marzo, a las 7pm, en el Auditorio Blas Galindo.

“En Haití mismo se ha dado a conocer porque la peculiaridad de esto es que hay mucha canción - la pequeña canción del creol, la gran canción o lo que le podemos llamar- pero yo creo que esta función es muy particular, dentro de su categoría”, detalla Sylvie Henry.

La entrada tiene un costo de 300 pesos, con promoción de 2x1 en la compra en línea a través de cenart.comprarboletos.com. Para más información consulta la página cenart.gob.mx.