Nash apuesta por llevar el trap mexicano a nuevas fronteras desde Monterrey

Con una propuesta que mezcla identidad norteña, disciplina creativa y ambición internacional, el joven artista Nash se posiciona como una de las voces emergentes del trap en México. En entrevista, el músico compartió su visión sobre el género, su proceso creativo y los proyectos que marcarán su rumbo este 2026.

Nash (Cortesía)

Desde temprana edad, Nash encontró en la música un espacio natural de expresión, pero fue el trap el género que terminó por definir su estilo. “Crecí con el trap, es mi esencia”, explicó el artista de 24 años, al señalar que su generación ha conectado más con este subgénero del hip hop, a diferencia del rap que marcó a generaciones anteriores.

Para Nash, el trap en México aún se encuentra en una etapa inicial. “Estamos apenas en la fase uno”, afirmó, al considerar que, aunque el género es conocido, todavía no ha sido plenamente desarrollado con identidad mexicana. En ese sentido, destacó que son pocos los artistas que actualmente construyen una propuesta sólida dentro de la escena.

Más allá de lo musical, el cantante define el trap como una forma de vida. Sus letras, explicó, están atravesadas por historias personales, experiencias de su entorno y temas de superación. “Es cuidar a mi familia, trabajar, superarme. No es solo música”, señaló.

Como parte de su crecimiento artístico, Nash prepara el lanzamiento de un nuevo EP previo al verano, en el que busca tender puentes entre escenas internacionales. El proyecto incluirá colaboraciones con artistas de México, España y Estados Unidos, una apuesta que —asegura— lo coloca como pionero dentro del trap nacional al generar este tipo de cruces.

Su proceso creativo, contó, es constante y disciplinado. “Estoy todo el día escribiendo”, dijo, al explicar que las ideas pueden surgir en cualquier momento y que la clave está en registrarlas y trabajarlas. Sin embargo, subrayó que no todo se convierte en canción: la selección final depende tanto de su estado emocional como de la conexión con su audiencia.

El orgullo por Monterrey también es un eje central en su música. La cercanía con Estados Unidos, el uso del “spanglish” y las expresiones propias del norte del país se reflejan en su propuesta, aportando una identidad distintiva dentro del panorama urbano nacional.

En lo inmediato, Nash se prepara para uno de los escenarios más importantes de su carrera: su presentación en el Tecate Pa’l Norte 2026, donde ofrecerá un show de 40 minutos cargado de trap mexicano y colaboraciones especiales.

Con nuevos lanzamientos en puerta y una visión clara de hacia dónde quiere llevar su música, Nash forma parte de una generación que busca consolidar el trap hecho en México y proyectarlo hacia una audiencia global.