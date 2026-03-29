Los perritos nos acompañan desde hace 16 mil años, revelan estudios

Lobo Gris

Nuevos estudios sitúan a los perritos en Europa desde hace casi 16 mil años; es decir, 5 mil años antes de lo que indicaban investigaciones previas.

“El origen de los perros probablemente una mezcla de dos tipos de lobos grises sigue siendo un misterio fascinante”, manifestó el genetista sueco Pontus Skoglund, del Instituto Francis Crick, que participó en un estudio genómico sobre los primeros perros en Europa.

Dar fecha exacta de los orígenes de la domesticación de los lobos grises por el ser humano resulta imposible basándose únicamente en restos arqueológicos de cánidos, ya que los esqueletos de lobos y perros son difíciles de distinguir entre sí.

Dos estudios publicados esta semana en la revista Nature exponen algo de información sobre el misterio mediante análisis del ADN de los restos.

En un primer estudio, el equipo dirigido por William Marsh, del Museo de Historia Natural de Londres, junto con otros 21 institutos de investigación, descubrió la evidencia de ADN canino más antigua de la historia.

“Este perro vivió hace 15 mil 800 años en Pinarbasi, en la actual Turquía, en Anatolia central. Su ADN procede de un fragmento de cráneo. Probablemente se parecía a un pequeño lobo. Era una cría de unos pocos meses, probablemente hembra”, precisó Laurent Frantz, de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich.

Antes de esta investigación, la evidencia más antigua de un perro data de hace 10 mil 900 años. Estos hallazgos apuntan a una domesticación mucho más antigua de lo que se creía.

“No sabemos exactamente cuál era el papel de estos perros. ¿Cazar, servir de alarma...? También se puede suponer que existía un vínculo entre las personas y sus perros, especialmente los niños. Aunque no fueran animales de compañía en el sentido actual, probablemente existía una relación muy fuerte. En Pinarbasi los cachorros están enterrados sobre sepulturas humanas”, agregó Frantz.

Los investigadores encontraron la presencia de perros genéticamente similares en Reino Unido, Alemania, Italia, Suiza y Turquía durante el Paleolítico superior, aproximadamente hace 15 mil 800 y 14 mil 200 años.

¿De donde provienen?

En otra publicación, el equipo dirigido por el biólogo Anders Bergström comparó genomas obtenidos de 216 esqueletos de cánidos, de los cuales al menos 181 procedían de yacimientos preneolíticos en Europa (Suiza, Bélgica, Alemania, Armenia, Turquía, Suecia, Países Bajos, Dinamarca y Escocia).

Tras esto, pudieron demostrar que la ascendencia canina de los primeros agricultores del Neolítico (hace 6 mil años en Europa) se remonta directamente a los perros de las poblaciones de cazadores-recolectores de hace más de 14 mil años.

Este hecho aporta una nueva perspectiva sobre los cambios provocados por la revolución agrícola de esa etapa histórica.

Mientras que en los humanos el paso a la agricultura estuvo acompañado de migraciones a gran escala desde el suroeste de Asia hacia Europa, con una importante mezcla genética, esto no ocurrió con los perritos.

“Esa fue la gran sorpresa”. No observamos esa mezcla en los perros”, explica Anders Bergström.

La diferenciación entre los perros de Europa y los de Asia tuvo lugar, por tanto, antes y fuera de Europa, probablemente en Asia.

“Aún existe una brecha genética entre perros y lobos. La búsqueda del eslabón perdido continúa”, finalizó Pontus Skoglund.