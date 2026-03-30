Cuando la IA recomienda libros: la ilusión de una opinión que no existe

El creador de contenido y escritor Rodrigo Unda encendió la conversación en redes sociales al señalar un fenómeno que crece silenciosamente: videos generados por inteligencia artificial en los que supuestas personas recomiendan libros como si hablaran desde la experiencia propia.

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Lo que hace poco parecía limitado a contenido ligero —animales tiernos, bebés o situaciones graciosas— hoy ha escalado a terrenos más complejos. La inteligencia artificial ya no solo entretiene: ahora opina, sugiere y recomienda. Y lo hace imitando una de las prácticas más humanas que existen: compartir una lectura.

En plataformas digitales, estos videos circulan con naturalidad. Una persona mira a cámara, habla con seguridad, recomienda títulos. Pero algo no termina de encajar. Los gestos pueden ser rígidos, la voz ligeramente artificial, el discurso demasiado genérico. En los comentarios, la sospecha se repite como eco: “¿Es IA?”, “Pensé que era real hasta el final”.

Sin embargo, el problema no es solo técnico, sino profundamente cultural.

Recomendar un libro no es repetir una sinopsis ni enlistar títulos populares. Es un acto íntimo, atravesado por la experiencia: lo que una historia provoca, incomoda o transforma. Leer implica interpretación, contexto, memoria, emociones. Y eso, por ahora, no lo puede simular una inteligencia artificial.

Una IA no se aburre con un libro, no se conmueve con un personaje, no abandona una lectura a la mitad ni la recomienda con entusiasmo porque le cambió algo por dentro. Puede procesar datos, identificar patrones y replicar discursos, pero no tiene una experiencia que respalde lo que dice.

Aun así, muchos de estos videos impulsan títulos comerciales, como La biblioteca de la medianoche, repitiendo fórmulas de recomendación que priorizan visibilidad sobre criterio. En ese sentido, más que lectores compartiendo libros, lo que vemos son algoritmos empujando productos.

El riesgo no es menor. En un entorno donde cada vez es más difícil distinguir entre lo real y lo generado, también se diluye la confianza. Si no sabemos quién —o qué— nos recomienda algo, ¿qué valor tiene esa recomendación?

La conversación que abre este fenómeno no es solo sobre tecnología, sino sobre autenticidad. Porque en medio de la automatización de contenidos, vale la pena preguntarse si queremos que incluso nuestras decisiones culturales —como elegir un libro— estén mediadas por sistemas que no leen, no sienten y no viven lo que intentan recomendar.

Tal vez, en un mundo saturado de voces artificiales, lo verdaderamente valioso empiece a ser eso: una opinión humana, imperfecta, subjetiva, pero real.