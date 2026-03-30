Minerva Reynosa, nueva titular de la Coordinación Nacional de Literatura

Nombramiento La poeta Minerva Reynosa Álvarez.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, designó a Minerva Reynosa Álvarez como titular de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), instancia encargada de promover y difundir la creación literaria, así como de fomentar el encuentro de diversos públicos con la palabra escrita. El cargo será asumido a partir del 01 de abril de 2026.

Este nombramiento buscará fortalecer el trabajo de la Coordinación a partir de la descentralización de las actividades literarias, la formación de nuevos públicos lectores, apoyo en la difusión de autores y autoras, impulso a la escritura creativa y la crítica literaria, así como la continua difusión creadores y creadoras en lenguas originarias y afromexicanos y afromexicanas, entre otros ejes de trabajo.

Minerva Reynosa Álvarez (Monterrey, Nuevo León) es gestora cultural, poeta e investigadora mexicana con más de veinte años de experiencia en curaduría, gestión de proyectos literarios y coordinación de actividades interdisciplinarias en torno a la poesía, el arte contemporáneo y la experimentación literaria.

Ha desarrollado proyectos culturales en colaboración con instituciones públicas, universidades, festivales internacionales y editoriales independientes en América, Estados Unidos y Europa. Se ha presentado en congresos académicos y festivales de literatura en México, Cuba, Colombia, EUA, España, Francia, Alemania, Marruecos, Suecia, Rusia, Finlandia y Argentina.

Es autora de once libros de poesía, entre los que destacan Este país (Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2025); Iremos que te pienso entre las filas y el olfato pobre de un paisaje con borrachos o ahorcados (Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura 2020), y Emötoma (Premio Regional Carmen Alardín 2006), entre otros. Sus poemas han sido traducidos al inglés, alemán, sueco, ruso y francés.