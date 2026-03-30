Cultura

Poeta, gestora cultural e investigadora con experiencia en el desarrollo de proyectos literarios interdisciplinarios

Minerva Reynosa, nueva titular de la Coordinación Nacional de Literatura

Por Redacción Crónica
Nombramiento La poeta Minerva Reynosa Álvarez.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, designó a Minerva Reynosa Álvarez como titular de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), instancia encargada de promover y difundir la creación literaria, así como de fomentar el encuentro de diversos públicos con la palabra escrita. El cargo será asumido a partir del 01 de abril de 2026.

Este nombramiento buscará fortalecer el trabajo de la Coordinación a partir de la descentralización de las actividades literarias, la formación de nuevos públicos lectores, apoyo en la difusión de autores y autoras, impulso a la escritura creativa y la crítica literaria, así como la continua difusión creadores y creadoras en lenguas originarias y afromexicanos y afromexicanas, entre otros ejes de trabajo.

Minerva Reynosa Álvarez (Monterrey, Nuevo León) es gestora cultural, poeta e investigadora mexicana con más de veinte años de experiencia en curaduría, gestión de proyectos literarios y coordinación de actividades interdisciplinarias en torno a la poesía, el arte contemporáneo y la experimentación literaria.

Ha desarrollado proyectos culturales en colaboración con instituciones públicas, universidades, festivales internacionales y editoriales independientes en América, Estados Unidos y Europa. Se ha presentado en congresos académicos y festivales de literatura en México, Cuba, Colombia, EUA, España, Francia, Alemania, Marruecos, Suecia, Rusia, Finlandia y Argentina.

Es autora de once libros de poesía, entre los que destacan Este país (Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2025); Iremos que te pienso entre las filas y el olfato pobre de un paisaje con borrachos o ahorcados (Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura 2020), y Emötoma (Premio Regional Carmen Alardín 2006), entre otros. Sus poemas han sido traducidos al inglés, alemán, sueco, ruso y francés.

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