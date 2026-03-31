Mahagonny en Bellas Artes

Ópera. Una escena de "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny", con música de Kurt Weill (1900 - 1950) y texto de Bertolt Brecht (1898 - 1956).

La emblemática ópera “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”, con música de Kurt Weill (1900 - 1950) y texto de Bertolt Brecht (1898 - 1956) fue estrenada mundialmente en 1930, en Leipzig, Alemania. Se presenta ahora en el Palacio de Bellas Artes en una puesta en escena que revaloriza su profunda crítica social y su complejidad musical. Las funciones, programadas para los días 22, 24, 26 y 29 de marzo de 2026, han sido el estreno en México y fueron recibidas con gran entusiasmo por el público, en lo que en mi opinión representa un gran éxito artístico.

Srba Dinic fue el director concertador y realizó una lectura muy correcta donde se respetó la intricada partitura de Kurt Weill llena de carga dramática y de complejidades rítmicas y tímbricas.

El director huésped del coro, Luis Manuel Sánchez, imprimió al conjunto coral una intensidad vocal y un dramatismo que complementaron acertadamente la narración, creando atmósferas sonoras envolventes y sugestivas.

En cuanto a la dirección de escena, Marcelo Lombardero ofreció una lectura contemporánea y audaz de este clásico. Su visión conceptual supo equilibrar el absurdo y la crítica mordaz que constituyen el alma de la obra, sin perder de vista el contexto social y político que se denuncia a través de sus personajes y situaciones. Los elementos escénicos y la dinámica actoral estuvieron cuidadosamente orquestados, favoreciendo una experiencia teatral integral.

Diego Siliano: diseño de escenografía y video, logró una fusión innovadora entre espacios físicos y proyecciones digitales. Esta simbiosis potenció la atmósfera decadente y surrealista de Mahagonny, haciendo que el espectador transite entre la realidad y la ficción con absoluta coherencia estética. Las imágenes videográficas aportaron un contrapunto visual que enriqueció la narrativa y profundizó el impacto emocional de cada escena.

El elenco de solistas estuvo a la altura del reto que representa asumir papeles tan complejos y simbólicos.

Rosa Muñoz, interpretó a Leokadja Begbick, desplegó una voz poderosa y matizada, y dotó a su personaje de una presencia imponente y persuasiva.

Evanivaldo Correa encarnó a Fatty, el procurador, con una combinación magistral de ironía y crudeza vocal que reforzó la ambigüedad moral del personaje.

Hernán Iturralde, como Moses Trinidad, transmitió una expresividad dramática admirable.

Hildelisa Hangis brilló como Jenny, cantó y actuó de maravilla las canciones correspondientes a su rol y supo capturar con sensibilidad las contradicciones inherentes a su personaje.

Gustavo López Manzitti, en el papel de Jim Mahoney, fue convincente en su transformación desde el sueño de prosperidad hasta la caída inevitable, mostrando grandes dotes actorales y vocales.

Víctor Hernández (Jack), brillante en su actuación y cantó de maravilla demostrando lo versatil tenor que es.

Alejandro Paz Lasso (Bill), David Echeverría (Joe, llamado Joe lobo de Alaska) y Luis Alberto Sánchez (Tobby Higgins) completaron el reparto con interpretaciones solventes, y contribuyeron a la cohesión y fluidez dramática de la obra.

En suma, esta producción de “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny” de la Ópera de Bellas Artes, ha sido un triunfo artístico que reafirma el compromiso de su actual administración con la renovación y difusión de repertorios fundamentales.

La conjunción de dirección musical, escénica, diseño visual y excelencia interpretativa ha dado lugar a una versión memorable, que dialoga con las problemáticas contemporáneas y estimula la reflexión crítica del público.

Enhorabuena a todo el equipo de la Ópera de Bellas Artes por este logro que enriquece la vida cultural mexicana y confirma la vigencia imperecedera de esta obra maestra del siglo XX.

Se abrieron las puertas para quienes desearon experimentar un espectáculo de alta calidad, donde la música, el teatro y las artes visuales se entrelazaron para contar, con voz potente y actual, la historia de la ciudad ficticia de Mahagonny y su oscuro destino.