Cultura

Sus funviones fueron recibidas con gran entusiasmo por el público, en lo que en mi opinión representa un gran éxito artístico

Mahagonny en Bellas Artes

Por Mauricio Rábago Palafox
Ópera. Una escena de "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny", con música de Kurt Weill (1900 - 1950) y texto de Bertolt Brecht (1898 - 1956).

La emblemática ópera “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”, con música de Kurt Weill (1900 - 1950) y texto de Bertolt Brecht (1898 - 1956) fue estrenada mundialmente en 1930, en Leipzig, Alemania. Se presenta ahora en el Palacio de Bellas Artes en una puesta en escena que revaloriza su profunda crítica social y su complejidad musical. Las funciones, programadas para los días 22, 24, 26 y 29 de marzo de 2026, han sido el estreno en México y fueron recibidas con gran entusiasmo por el público, en lo que en mi opinión representa un gran éxito artístico.

Srba Dinic fue el director concertador y realizó una lectura muy correcta donde se respetó la intricada partitura de Kurt Weill llena de carga dramática y de complejidades rítmicas y tímbricas.

El director huésped del coro, Luis Manuel Sánchez, imprimió al conjunto coral una intensidad vocal y un dramatismo que complementaron acertadamente la narración, creando atmósferas sonoras envolventes y sugestivas.

En cuanto a la dirección de escena, Marcelo Lombardero ofreció una lectura contemporánea y audaz de este clásico. Su visión conceptual supo equilibrar el absurdo y la crítica mordaz que constituyen el alma de la obra, sin perder de vista el contexto social y político que se denuncia a través de sus personajes y situaciones. Los elementos escénicos y la dinámica actoral estuvieron cuidadosamente orquestados, favoreciendo una experiencia teatral integral.

Diego Siliano: diseño de escenografía y video, logró una fusión innovadora entre espacios físicos y proyecciones digitales. Esta simbiosis potenció la atmósfera decadente y surrealista de Mahagonny, haciendo que el espectador transite entre la realidad y la ficción con absoluta coherencia estética. Las imágenes videográficas aportaron un contrapunto visual que enriqueció la narrativa y profundizó el impacto emocional de cada escena.

El elenco de solistas estuvo a la altura del reto que representa asumir papeles tan complejos y simbólicos.

Rosa Muñoz, interpretó a Leokadja Begbick, desplegó una voz poderosa y matizada, y dotó a su personaje de una presencia imponente y persuasiva.

Evanivaldo Correa encarnó a Fatty, el procurador, con una combinación magistral de ironía y crudeza vocal que reforzó la ambigüedad moral del personaje.

Hernán Iturralde, como Moses Trinidad, transmitió una expresividad dramática admirable.

Hildelisa Hangis brilló como Jenny, cantó y actuó de maravilla las canciones correspondientes a su rol y supo capturar con sensibilidad las contradicciones inherentes a su personaje.

Gustavo López Manzitti, en el papel de Jim Mahoney, fue convincente en su transformación desde el sueño de prosperidad hasta la caída inevitable, mostrando grandes dotes actorales y vocales.

Víctor Hernández (Jack), brillante en su actuación y cantó de maravilla demostrando lo versatil tenor que es.

Alejandro Paz Lasso (Bill), David Echeverría (Joe, llamado Joe lobo de Alaska) y Luis Alberto Sánchez (Tobby Higgins) completaron el reparto con interpretaciones solventes, y contribuyeron a la cohesión y fluidez dramática de la obra.

En suma, esta producción de “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny” de la Ópera de Bellas Artes, ha sido un triunfo artístico que reafirma el compromiso de su actual administración con la renovación y difusión de repertorios fundamentales.

La conjunción de dirección musical, escénica, diseño visual y excelencia interpretativa ha dado lugar a una versión memorable, que dialoga con las problemáticas contemporáneas y estimula la reflexión crítica del público.

Enhorabuena a todo el equipo de la Ópera de Bellas Artes por este logro que enriquece la vida cultural mexicana y confirma la vigencia imperecedera de esta obra maestra del siglo XX.

Se abrieron las puertas para quienes desearon experimentar un espectáculo de alta calidad, donde la música, el teatro y las artes visuales se entrelazaron para contar, con voz potente y actual, la historia de la ciudad ficticia de Mahagonny y su oscuro destino.

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