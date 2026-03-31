Milpa recibe el Premio Intercontinental de Alcaldes y Gobernadores su por su rescate de bibliotecas

Bebeteca El interior de una de las bebetecas.

En una ceremonia, el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, recibió el Premio Intercontinental de Alcaldes y Gobernadores, un prestigioso galardón que reconoce la innovación y el impacto social de la estrategia “Bebé Digno”. Este reconocimiento internacional avala la consolidación de las Bebetecas, espacios especializados en el desarrollo psicosocial que hoy colocan a la alcaldía más lejana del centro de la ciudad como un referente global de bienestar equitativo.

“Milpa Alta era la demarcación con menos políticas públicas para la primera infancia. La mayoría de nuestra población son comerciantes o productores agrícolas que no tenían acceso económico para pagar este tipo de atención; nos dimos cuenta de que las bibliotecas estaban abandonadas, con apenas cinco visitas al día”, señaló Rivero al destacar el modelo de eficiencia de su gobierno, que invierte entre 300 mil y 400 mil pesos por espacio para su remodelación y equipamiento.

“Cada día las estadísticas de violencia hacia los infantes, crecen en el país y en el mundo, al grado de hasta haber infanticidios, por lo que las Bebetecas a través de un modelo único que combina arte, cultura, psicología, pedagogía, puericultoras, medicina, nutrición y lenguaje, apuestan a la conformación de paternidades responsables y construcción de vínculos familiares sanos que fortalezcan la base social que es la Familia”, puntualizó el Alcalde de Milpa Alta.

La estrategia premiada destaca por su enfoque humano: en cada Bebeteca, coordinadores especializados en puericultura, pedagogía y psicología trabajan mano a mano con madres y padres, quienes son los verdaderos guías en el desarrollo motriz y sensorial de sus hijos. A través de tapetes, escaladoras y juguetes sensoriales, se estimula desde el gateo hasta el equilibrio fino. Además, el programa integra la iniciativa “Sembrando Lectura”, que revive el hábito de los cuentacuentos y talleres en voz alta aprovechando la infraestructura de las 12 bibliotecas existentes.

Un pilar fundamental reconocido internacionalmente es el rescate de la identidad de Milpa Alta. Al ser la única alcaldía reconocida con nahuablantes originarios, las Bebetecas funcionan como nidos de lengua: “Así como un niño adquiere el español, aquí irán adquiriendo el náhuatl; los talleristas les enseñan sus primeras palabras mientras juegan”, puntualizó el Alcalde.

Es importante mencionar que con este galardón, Milpa Alta demuestra que la modernidad de “primer mundo” y el respeto a las raíces originarias son el motor para transformar la realidad de más de 20 mil niñas y niños milpaltenses.