“Daniel Cosío Villegas y la refundación del Fondo de Cultura Económica”, un ensayo de Javier Garciadiego

Cartel. El anuncio de la lectura en la AML.

La historia cultural y educativa de México y del mundo hispanohablante no podría entenderse sin el Fondo de Cultura Económica (FCE), una de las editoriales e instituciones más influyentes e imprescindibles de los siglos XX y XXI. Fundada por Daniel Cosío Villegas con el propósito de traducir y publicar obras fundamentales de economía que no se conocían en lengua española, pronto amplio su catálogo a otras disciplinas como la historia, la sociología, la literatura, la lingüística, etcétera.

A manera de thriller, Garciadiego narra la historia de la creación del FCE. A lo largo de su charla da cuenta los procesos distantes y convergentes, y de los hitos y los mitos de la consolidación de una de las casas editoriales referentes de la cultura en América Latina: “si la Casa de España y El Colegio de México abrieron las puertas a los españoles, El Fondo de Cultura Económica abrió las ventanas de México al pensamiento moderno”, asegura.

El autor de Rudos contra científicos centra su reflexión en Daniel Cosío Villegas, artífice principal de la orientación intelectual del FCE y formador de generaciones de académicos y estudiantes que se vincularon al desarrollo intelectual del país, sin cuyo liderazgo, visión pública y pedagógica no hubiera sido posible reunir a traductores, autores y editores de alto nivel en México.

La lectura se transmitirá el próximo jueves 9 de abril, en punto de las 13:00 horas, en la página de Facebook y en el canal de YouTube de la AML.