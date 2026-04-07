Muere Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista español

Muere. Cristine era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova.

Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista español y gran artífice junto a su hijo Bernard de la creación del Museo de la ciudad española de Málaga (sur) dedicado a Picasso, falleció a los 97 años en su casa de la Provenza, en el sur de Francia, informaron este martes a EFE fuentes de la pinacoteca malagueña.

Era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, e impulsó el Museo Picasso de Málaga, ciudad natal del pintor, en el sur de España, que se abrió en octubre de 2003, y que recibe ya 800.000 visitantes al año.Christine Ruiz-Picasso era presidenta de honor del Museo, junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía (Gobierno regional).

Por su generosidad recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio y el Auditorio del Museo fue bautizado con su nombre para perpetuar su estrecho vínculo con la picacoteca.Las exequias fúnebres de Christine Ruiz-Picasso, fallecida este lunes, se anunciarán próximamente, añadieron las fuentes.

La fallecida posibilitó el Museo Picasso de Málaga al donar o prestar el grueso de las 204 obras que formaban la colección permanente de la pinacoteca cuando fue inaugurada el 27 de octubre de 2003.Calificó entonces el Museo como “una historia de amor” que dedicaba “a la memoria” de su marido, Paul, y cuya apertura suponía la culminación “de un largo proceso que ha llegado a su fin gracias al encuentro de lo privado con lo público”, en referencia a la colaboración con la Junta de Andalucía para materializar el proyecto.

En las vísperas de la inauguración, la nuera de Picasso recordó su primer viaje a Málaga, en 1954, junto a Paul, con el objetivo de cumplir el deseo del artista de tener obras en su ciudad natal, aunque en ese momento “no fue posible lo planeado por razones políticas”. Picasso murió exiliado en Francia en 1973.

El regreso del pintor a su ciudad comenzó a fraguarse en 1992, cuando al exponerse en el Palacio Episcopal de Málaga, dentro de la muestra ‘Picasso Clásico’ algunas de las obras que después formarían parte de la colección del Museo, Christine se “entusiasmó” con el “fervor” de los malagueños, lo que le hizo “recordar aquel primer viaje y la necesidad de cumplir el deseo” de su suegro.

“Él sabía lo que ocurría aquí, sufría mucho por el hecho de que la dictadura impidiera que sus obras volvieran y vivió muy marcado por ello”, desveló Christine en alusión a Pablo Picasso.