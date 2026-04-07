Ramón López Velarde y la lealtad del corazón, un texto de Guillermo Sheridan

Cartel. El aunicio de la conferencia.

Guillermo Sheridan, especialista en la vida y obra de Ramón López Velarde, dictará la conferencia Ramón López Velarde y la lealtad del corazón, en la que analizará el poema “Mi corazón se amerita”, que el poeta zacatecano incluyó en su libro Zozobra, publicado a finales de 1919 por la editorial México Moderno. El poemario, cuya originalidad y exigencia poética le valieron a su autor ocupar un lugar central en la poesía mexicana moderna, da cuenta de las tensiones, pudores y transgresiones características de la escritura velardeana.

La complejidad estética, moral y cultural del “padre soltero de la poesía mexicana”, como también se le conoce a López Velarde, ha sido analizada en diversos momentos por Sheridan, quien ha subrayado el contraste del erotismo y la religiosidad, la modernidad y la tradición, y la ironía y el fervor en los versos del autor de El minutero, fallecido a los treinta y tres años y cuatro días de edad de una bronconeumonía que contrajo al irse a pie desde el Teatro Lírico hasta su casa en Avenida Jalisco 71 (hoy Álvaro Obregón 73) en la Colonia Roma.

Para Sheridan, la poesía velardeana subvierte la tradición, manifiesta en una transformación profunda del lenguaje y mantiene una tensión y dialéctica irreductibles: “el deseo aparece siempre vigilado por la conciencia, y la conciencia, a su vez, seducida por el deseo. Amar, en López Velarde, es incurrir en una forma de culpa”, asegura.

La conferencia se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de abril en la sede de la AML (Donceles 66, Centro Histórico), en punto de las 18:00 horas, y se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook de la AML.