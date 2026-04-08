Alistan homenaje a José Revueltas en el 50 aniversario de su fallecimiento

Revueltas. El escritor José Revueltas.. (INEHRM)

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) alista un homenaje a una de las figuras más complejas y lúcidas de la literatura y el pensamiento crítico en México: José Revueltas.

El homenaje, titulado A 50 años de José Revueltas. Espiral infinito, se llevará a cabo el martes 14 de abril a las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con entrada libre. El programa incluirá la proyección de un corto documental, un conversatorio y una sesión musical, con la participación de familiares, especialistas y personas cercanas a su obra.

Escritor, ensayista y militante, José Revueltas (Durango, 1914 – Ciudad de México, 1976) desarrolló una obra marcada por la reflexión sobre la condición humana, la justicia social y la responsabilidad ética del intelectual. Formó parte de una destacada familia de artistas mexicanos que dejaron huella en diversas disciplinas.

Entre sus obras destacan las novelas Los muros de agua (1941), El luto humano (1943), Los días terrenales (1949) y El apando (1969); los cuentos Dios en la tierra (1944) y Material de los sueños (1974); la pieza teatral El cuadrante de la soledad (1950); así como los textos políticos México: democracia bárbara (1958) y Ensayo sobre un proletariado sin cabeza (1962), entre otros.

Corto documental

El homenaje abrirá con la proyección del corto documental Revueltas films: archivos familiares, con guion y dirección de Gilda Revueltas, nieta del escritor. Se trata de una pieza que ofrece una mirada íntima al autor a partir de materiales familiares realizados junto a sus hijos y nietos, así como con Olivia, quien fue su primera esposa, y que permite acercarse a uno de sus intereses más personales: la dirección cinematográfica.

Conversatorio y sesión musical

En el conversatorio participarán la doctora Edith Negrín, investigadora y editora de la obra de escritores mexicanos; Carlos Narro, académico especializado en el cine de José Revueltas y su labor como guionista; y José Manuel Mateo, doctor en Letras e investigador de su ensayo y narrativa.

También participará Gilda Revueltas, poeta, pintora, escultora, cineasta y antropóloga, quien formó parte en 2025 de la exposición Estética Revueltas. Una familia de vanguardia, en el Museo de Arte Moderno, con dos cortometrajes.

El homenaje concluirá con una sesión musical a cargo de Ada Carasusan, creadora multidisciplinaria mexicana y bisnieta del escritor, cuyo trabajo articula poesía, narrativa, artes visuales y música. La presentación incluirá piezas de su proyecto Cantos terrenales, una serie de musicalizaciones de los poemas de José Revueltas. Estará acompañada por Diego Martínez (piano) y Gustavo Jacob (guitarra), responsables de los arreglos, así como por el contrabajista Aarón Cruz y el baterista Carlos Miguel.

La artista Gilda Revueltas señaló que el homenaje propone un encuentro familiar y humano que integra distintas aproximaciones a la vida y obra del autor, en el que se mostrarán aspectos poco explorados, como su interés por la dirección cinematográfica, así como el tributo musical de su bisnieta.

“Ahora hacemos énfasis en su faceta cinematográfica, que se había quedado en un segundo plano, pero que es valiosa; por ello la recuperamos. Además, Revueltas alcanzó una proyección internacional a través de una literatura siempre apegada a las clases más necesitadas, así como por medio del cine mexicano, al que aportó una mirada distinta frente a lo que predominaba en su época”.

Asimismo, destacó la dimensión musical del homenaje, en la que se redescubre su faceta poética: “Qué mejor que sea su bisnieta quien lo haga, con un estilo joven y actual que permite acercar su obra a nuevas generaciones”.

Concluyó que este homenaje representará un encuentro y reencuentro con José Revueltas a cincuenta años de su fallecimiento, así como una oportunidad para difundir su obra.

“Es necesario difundir la obra y visibilizar los valores de los artistas mexicanos. En este caso, valorar aquella rebeldía que no era otra cosa sino una visión de futuro, para lo cual era necesario poner por delante la libertad y el respeto por los derechos humanos”.