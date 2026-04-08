Bellas Artes celebra “80 Movimientos”; la Danza como Legado Intergeneracional

Esta temporada es diálogo enriquecedor entre tradición y vanguardia; espacio donde las nuevas genealogías de danza mexicana encuentran su voz, señala Alonso Alarcón —

80 Movimientos INBAL Un evento que reúne el talento de Baja California a Veracruz, para celebrar la ancestralidad y el futuro de nuestra identidad en movimiento. (Gerardo González Acosta)

El Palacio de Bellas Artes se prepara para recibir la majestuosa temporada “80 Movimientos”, una celebración sin precedentes que conmemora el octogésimo aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Alonso Alarcón Mujica, coordinador Nacional de Danza del instituto, dijo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL trabajan en el fortalecimiento del ecosistema dancístico mexicano.

Añadió que la programación reunirá una pluralidad de voces que reflejan la riqueza cultural y artística de México.

En conferencia de prensa explicó que la temporada destaca por su diversidad geográfica pues convoca agrupaciones de ocho estados de la República, Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Sinaloa y Veracruz.

Este esfuerzo descentralizador asegura que las mejores propuestas del país estén presentes en “80 Movimientos” en una edición con carácter intergeneracional, donde conviven creadores con trayectorias artísticas en proceso de consolidación y talentos emergentes que están trazando nuevas líneas estéticas.

Señaló que “esta amalgama de experiencias garantiza un diálogo enriquecedor entre la tradición y la vanguardia más pura; las disciplinas que integran el programa son tan variadas como la cultura misma de nuestro país, abarcando desde el flamenco y la danza folclórica hasta la danza contemporánea y el teatro físico”.

Indicó que cada función fue diseñada para ofrecer al público una perspectiva única sobre el cuerpo y su lenguaje.

Reveló que la gala de flamenco contará con la participación de Mario Ruiz, Ángel Vázquez y Nuria Catalina, quienes presentarán diferentes estilos y naturalidades para invitar al público a sentir el momento presente.

Antologías y Retos Estéticos

Por su parte, Cecilia Lugo, directora artística del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC), dijo que para ella “es un honor formar parte de la temporada “80 Movimientos”, la cual considera que marcó época por reunir a grupos con diversas técnicas, lenguajes y miradas de la danza.

Informó que presentará "Entretiempos“, antología poética que reúne cinco obras fundamentales de la danza mexicana en un formato memorable.

Mencionó que las piezas serán interpretadas por el octavo elenco del CEPRODAC, que fue renovado con la entrada de 20 nuevos bailarines, 8 varones y 12 mujeres, cuyo trabajo escénico calificó de “extraordinario”.

Detalló que el quinteto de obras que representan diferentes momentos de la historia de la danza en México, integra Boom del joven coreógrafo Alex Gensa, surgida del laboratorio interno "Hecho en casa“.

También Lobos, el misterio del origen, de Bárbara Alvarado; Luna Negra, de Beatriz Madrid; y Signos, el cuerpo de la noche, de Óscar Rubalcava, considerada una pieza fundamental de la danza mexicana.

Cecilia Lugo también resaltó “Nicolás”, obra de su autoría que originalmente tituló Nicolasa y creó como un homenaje a la maestra Guillermina Bravo para ser bailada por tres mujeres.

Reveló que en esta temporada, asumió el reto de remontarla para ser interpretada por ocho hombres y un abanico, lo que describió como un proceso emocionante tanto para ella como para los bailarines.

Además de estas presentaciones, será implementado el ciclo de "Autobiografías danzadas de mujeres“, un homenaje para reconocer el legado de maestras como Cora Flores y Amalia Hernández.

Indicó que “estas charlas permitirán al público conocer las genealogías y la ancestralidad de nuestra danza actual”.

Cecilia Lugo señaló que la temporada también marcará el inicio de las actividades por el centenario de Guillermo Arriaga, “figura indispensable para comprender la danza moderna y nacionalista que definió la identidad de México”.

Raíces y Futuro desde Latinoamérica

En su oportunidad Julio César Flores Prado, director del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, expresó su “profundo orgullo por presentarse por primera vez en el Palacio de Bellas Artes con el programa Latinoamérica es”.

Explicó que la obra, una idea original del maestro Miguel Vélez Arceo, es mucho más que un recorrido geográfico; “es un tránsito de identidades, ritmos y memorias de América Latina”.

Señaló que el programa desarrolla la riqueza cultural de México, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Argentinay Perú; entrelaza sus discursos corporales a través de un lenguaje común.

Luego resaltó el desafío de llevar el folclore a la escena y mantener la esencia y tradición de las comunidades.

Finalmente expresó su gratitud porque sean contempladas agrupaciones estatales en una programación de tal relevancia nacional e internacional.

En la conferencia de prensa participó también Nuria Catalina, directora de la Compañía que lleva su nombre, y bailadora de flamenco.

¿Cómo y Cuando Ver 80 Movimientos?

La temporada 80 Movimientos se llevará a cabo del 7 al 30 de julio en el Palacio de Bellas Artes; esta edición especial integra 10 fechas de danza programadas en el máximo recinto cultural del país.

Dada la relevancia de este evento y la rapidez con la que son agotadas las localidades, es recomendable adquirir los boletos con antelación a través de las taquillas del recinto o sistemas digitales, para asegurar lugar en esta histórica celebración de la vida y el movimiento.

Bellas Artes celebra “80 Movimientos”; la Danza como Legado Intergeneracional