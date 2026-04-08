Fallece el muralista mexicano Melchor Peredo

Muere Melchor Peredo, FEFE/Miguel Victoria (Miguel Victoria/EFE)

El destacado muralista Melchor Peredo García, falleció en Xalapa, Veracruz a los 99 años de edad durante la madrugada de este miércoles; así lo dio a conocer su compañera de vida, Lourdes Hernández Quiñones, quien se despidió del artista con un emotivo mensaje.

“Melchor Peredo, mi compañero de vida, acaba de fallecer. Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color”, expresó.

Con su cabello blanco y siempre alegre y jovial, era común verlo caminar por las calles de Xalapa. A sus 99 años, no se quedaba quieto: en enero del año presente mostró su inconformidad cuando las autoridades fiscales mexicanas se le acercaron con el objetivo de cobrarle un adeudo de 32,000 pesos con murales de más de 200,000.

A lo largo de su carrera, Peredo fue considerado uno de los últimos íconos del movimiento artístico que dio inicio a principios del siglo XX en México. Con el cual se creó un grupo de pintores posteriores a la Revolución Mexicana.

Peredo García fue alumno de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Es posible encontrar sus diseños y obras tanto en México, como en Estados Unidos, Canadá y Francia. Su visión siempre estuvo repleta de nacionalismo, humanismo y democracia. Además fue un experto de la pintura al fresco, la cual trabajaba en muchas ocasiones con una caña de bambú que media más de 10 metros.

En 2018, Peredo le dio vida a seis murales portátiles en los que plasmó el “fenómeno histórico y sociológico” que representó la llegada de los españoles a América. En estas obras humanizó a los personajes del suceso que tuvo lugar hace 500 años y también reivindicó a los principales protagonistas: Hernán Cortés, La Malinche y Moctezuma.

En sus diseños acabo con la idea que por décadas fue presentada por Europa en la que los artistas mostraban en sus dibujos el mito de un salvaje emperador indígena Moctezuma.

Asimismo, enalteció la figura de la mujer indígena en La Malinche, quien es considerada como una traidora durante la conquista.

En su paso artístico, se han reunido al menos 25 murales de su autoría, entre ellos hay seis en la Universidad de París XII, Francia; en el Centro de estudiantes Hendrix, Clemson University Clemson, Carolina del Sur; y cuatro paneles en Harton Theatre, Southern Arkansas University, Magnolia, en Estados Unidos.