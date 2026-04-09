BUAP será sede estatal de los JUDEEMS 2026

JUDEEMS 2026

La etapa estatal de los Juegos Deportivos de la Educación Media Superior (JUDEEMS) 2026 se realizará en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desde el 23 al 29 de abril en el Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento.

Estos juegos buscan fomentar el deporte en adolescentes y jóvenes por medio de actividades recreativas y de competencia.

Participaran estudiantes de distintos subsistemas educativos del estado como COBAEP, Conalep, CECyTE, bachilleratos estatales, federales y a distancia, telebachilleratos comunitarios y preparatorias de la BUAP.

Al ser sede de esta etapa, la institución se convierte en un ejemplar de apoyo al talento y desarrollo de jóvenes que participan o que asistan al evento.

Algunas de las actividades que forman parte de estos juegos son, ajedrez, atletismo, basquetbol, balonmano, béisbol, softbol, voleibol de sala y de playa. También se integran actividades del “Mundialito Escolar” en el marco de las preparaciones rumbo al Mundial 2026.

Los ganadores avanzarán y representarán al estado en la etapa nacional de los JUDEEMS, que se realizará en el estado de Nayarit.