Cristina Rivera Garza en la UNAM: ofrecerá conferencia sobre el papel de la literatura ante la impunidad

Cristina Rivera Garza. Miembro de El Colegio Nacional.

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer 2024, presentará la conferencia magistral “Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel” el próximo 13 de abril en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM. La cita es a las 17:00 horas, con entrada gratuita y cupo limitado. Al término del evento, la autora dialogará con Rosa Beltrán, coordinadora de CulturaUNAM, y firmará algunos libros.

Esta charla forma parte de las actividades por el décimo aniversario de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, un espacio que ha buscado vincular la creación artística con la reflexión sobre derechos humanos.

Rivera Garza es una de las voces centrales de la literatura mexicana contemporánea. Su obra se distingue por cruzar los límites entre géneros como la novela, la crónica, el ensayo y la poesía, con el propósito de examinar las formas en que el poder y la violencia se instalan en el lenguaje cotidiano. Originaria de Matamoros, Tamaulipas, estudió sociología en la FES Acatlán de la UNAM e historia en la Universidad de Houston, donde obtuvo una maestría y un doctorado. Esa formación en ciencias sociales ha impregnado su trabajo literario, en el que la escritura funciona como una indagación minuciosa de los archivos, los testimonios y los silencios que deja la injusticia.

Su producción ha sido reconocida con galardones de primer orden. En 2024 recibió el Premio Pulitzer por El invencible verano de Liliana, un libro que reconstruye el feminicidio de su hermana ocurrido en 1990. También ha obtenido el National Book Award en 2023, el Premio Villaurrutia en 2021 y en dos ocasiones el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL de Guadalajara. En 2020 le fue concedida la beca MacArthur, conocida como el premio para genios, y desde 2023 es integrante de El Colegio Nacional. Actualmente es profesora en la Universidad de Houston, donde ocupa la cátedra Hugh Roy and Lillie Cranz Cullen Distinguished Chair y fundó el Doctorado en Escritura Creativa en Español.

La conferencia que impartirá en la UNAM parte de una experiencia personal. El feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza, entonces estudiante de arquitectura en la UAM, permanece impune más de treinta años después. A partir de sus diarios y cartas, la autora construyó una obra que trasciende el duelo para convertirse en un acto de memoria y restitución. En ese proceso, ha propuesto el término “blancos de violencia” para desplazar la idea pasiva de víctima y visibilizar tanto al agresor como la resistencia de quien fue afectado.

Con la convicción de que la literatura puede ser un territorio alternativo frente a la falla institucional, la autora se encontrará con la comunidad universitaria de la Máxima Casa de Estudios para abordar un tema tan preocupante como urgente de atender con una mirada que no se conforma con denunciar, sino que intenta construir desde el lenguaje una forma de reparación.

Se trata de una oportunidad para escuchar a una creadora que ha convertido la escritura en una herramienta de indagación y resistencia. El acceso es de entrada libre, aunque con cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con al menos una hora de anticipación.